Isco allontana la Juve | ' Felice a Madrid | non me ne vado per nulla al mondo'

Torino - allontanato dalla d Isco teca “Life” torna con una molotov per bruciare il locale : Prima ha insistito per entrare nel locale con la scusa di dover recuperare un pallone finito nel cortile interno della discoteca . E poi, allontanato , è ri torna to davanti alla discoteca “Life” con una bottiglia molotov . È quanto accaduto la notte tra sabato e domenica a Torino , protagonista un ragazzo della Nuova Guinea di venti anni.Continua a leggere

Meghan Markle : dea della dIscordia che 'allontana' William e Harry e irrita la Regina : Poche settimane fa sembrava la Regina della stampa inglese e la nuova dea della famiglia reale, oggi viene definita come dispotica e arrogante. Nonostante Meghan Markle aspetti il futuro royal baby, la stampa d'Oltremanica continua a definirla come una donna arrogante, capricciosa e dispotica. Sicuramente non si tratta di aggettivi che si sarebbe immaginata di leggere una volta arrivata in Inghilterra. Come se non bastasse sembrerebbe sempre lei ...