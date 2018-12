Giampiero Galeazzi in sedia a rotelle ospite a Domenica In da Mara Venier

Giampiero Galeazzi in sedia a rotelle ospite dall'amica Mara Venier commuove il pubblico : Giampiero Galeazzi, storico giornalista sportivo, torna in tv dopo tanto tempo e tocca il cuore dei telespettatori. Galeazzi, infatti, è stato ospite in Rai a Domenica In, nel salotto dell'amica Mara Venier ed è apparso in sedia a rotelle, provato dal morbo di Parkinson.Mara Venier, collega a Domenica In nei decenni passati e cara amica del telecronista, ha salutato calorosamente e abbracciato Galeazzi, provocando la commozione del ...