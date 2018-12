Scheletro trovato a Teramo dopo la scomparsa di Daniele Taddei | il mistero di quell' auto

Scomparso 4 anni fa e trovato Scheletro vicino a casa : “Dura accettare che sia sempre stato lì” : "Per la famiglia è dura accettare che il proprio figlio creduto Scomparso in realtà giaceva senza vita a pochi passi da loro" dicono dall'associazone Penelope. Daniele Taddei, scomprso 4 anni fa da Sant'Omero, in Abruzzo, è stato trovato scheletro nella sua auto, a pochi chilometri da casa. "L'area del ritrovamento è proprio quella dove in genere si muoveva, a pochissimi passi dalla casa dei suoi nonni".Continua a leggere