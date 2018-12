Nainggolan torna | ma Spalletti lo bacchetta

Inter - Spalletti ha un dubbio per reparto : torna Nainggolan? : L’Inter ritrova Radja Nainggolan per il match contro l’Empoli e Luciano Spalletti pensa di schierarlo dall’inizio. Il tecnico nerazzurro conserva ancora qualche dubbio, uno per reparto. In difesa rientrerà Vrsaljko per D’Ambrosio mentre De Vrij è a rischio turnover: al suo posto potrebbe giocare Miranda. A metà campo lo squalificato Brozovic verrà rimpiazzato da Borja Valero, mentre al suo fianco sono disponibili ...

Inter - giallo sull’audio di Nainggolan : “È un macello - voglio tornare a Roma”. La moglie riceve minacce : “Disgustoso” : Non c’è pace per Radja Nainggolan, multato ed escluso dal match di questa sera con il Napoli per essersi presentato in ritardo a un allenamento. Da ieri circola sui social un audio, attribuito al centrocampista dell’Inter ma la cui veridicità non è stata confermata ufficialmente, in cui il belga manifesterebbe la volontà di tornare a Roma. La moglie, Claudia Lai, lo ha difeso pubblicamente ed è diventata a sua volta bersaglio di ...

AUDIO Nainggolan : "VOGLIO TORNARE A ROMA"/ Minacciate moglie e figlie - Damascelli : "È in cura in una clinica" : AUDIO choc di Radja NAINGGOLAN: "Voglio TORNARE a Roma". Minacciate moglie e figlie, Tony Damascelli: "È in cura in una clinica per una dipendenza"

VIDEO audio Nainggolan - ascolta le parole del belga : “Totti potrebbe darmi una mano - voglio tornà a Roma…” : Il calciatore belga dell’Inter Radja Nainggolan sempre al centro della scena in questi ultimi giorni. Dopo essere stato sospeso per motivi disciplinari dalla società nerazzurra, per essersi presentato nuovamente in ritardo in allenamento, il centrocampista è finito al centro di un vero e proprio caso. Nel giorno di Natale, su diversi account social (Instagram), è stato diffuso un audio nel quale il “Ninja” parlando in via ...

