ilfattoquotidiano

: GRIS, il titolo di Nomada Studio è un platform atipico che fa riflettere sul “male di vivere” – la nostra prova… - Cascavel47 : GRIS, il titolo di Nomada Studio è un platform atipico che fa riflettere sul “male di vivere” – la nostra prova… - fq_tecnologia : GRIS, il titolo di Nomada Studio è un platform atipico che fa riflettere sul “male di vivere” – la nostra prova - TuttoQuaNews : RT @TutteLeNotizie: GRIS, il titolo di Nomada Studio è un platform atipico che fa riflettere sul “male di… -

(Di sabato 29 dicembre 2018) Devolver Digital è ormai da anni sinonimo di qualità nel campo delle produzioni indipendenti e, di, vede proseguire questo percorso, dimostrando quanto l’azienda americana sia attenta alle produzioni fuori dagli schemi. Ilè disponibile dal 13 Dicembre esclusivamente in formato digitale per Nintendo Switch e PC (tramite Steam)., è un gioco silenzioso, rinchiuso su se stesso e sulla solitudine che vuole trasmettere, lo fa senza emettere suoni o narrandovi una storia, lo fa con l’empatia delle sue immagini, lasciando al giocatore il compito di capirne il linguaggio, proprio per questo motivo sulle prime il giocatore potrebbe sentirsi disorientato da un linguaggio cosi diverso, rimanendo deluso dal suo essere cosi criptico.I ragazzi dici mettono davanti a quello che sembra unmolto, dove le parti di gioco ...