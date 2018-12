ilfattoquotidiano

: Gordon Ramsay, lo chef fa nuotare i figli nel freddo oceano Atlantico “per stimolare l’appetito”… - Cascavel47 : Gordon Ramsay, lo chef fa nuotare i figli nel freddo oceano Atlantico “per stimolare l’appetito”… - TutteLeNotizie : Gordon Ramsay, lo chef fa nuotare i figli nel freddo oceano Atlantico “per stimolare l… - marcocarestia : RT @ReporterGourmet: Siete all’#aeroporto di Londra-Heathrow e avete improvvisamente voglia di un pranzo gourmet? Allora fate un salto al P… -

(Di sabato 29 dicembre 2018) Difficile immaginare che idello, Jack e Tilly, non siano dei buongustai. Il papà però, per non rischiare un improvviso calo di appetito durante una splendida vacanza in Cornovaglia (dove lopossiede un cottage), ha deciso di sottoporre due dei suoi quattroa una “prova”: un bagno nell’. I due ragazzi, 18 e 17 anni, sembrano molto inliti nella foto che il papà a poi postato su Instagram ma sorridono anche: “Veloce nuotata in un pazzo Natale senza muta subacquea. Così aumenta l’appetito.”Visualizza questo post su InstagramChristmas Day Crazy’s quick swim no wetsuit required……working up an appetite #polzeathUn post condiviso da(@gram) in data: Dic 25, 2018 at 7:22 PSTL'articolo, lo...