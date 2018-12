Claudio Lippi sulla Isoardi | Non è stata compresa la mia ironia

La prova del cuoco - frecciatina di Claudio Lippi ad Elisa Isoardi : "Ecco perché te li giochi tutti" : Il sapore dolce del compleanno di Elisa Isoardi celebrato ieri, 27 dicembre 2018 nella cucina de La prova del cuoco ha il retrogusto amaro di una battuta servita da Claudio Lippi, ospite della trasmissione che per diversi anni lo ha reso spesso conduttore in sostituzione di Antonella Clerici per alcune puntate dell'edizione 2012/13.Lippi (chiamato come terzo giudice d'eccellenza per la gara dei cuochi) entra nello studio seguito da un ...

Vieni da me - Claudio Lippi choc contro Caterina Balivo : “Sei maniaca” : Vieni da me, parole choc contro Caterina Balivo pronunciate dall’ospite della trasmissione. Claudio Lippi ha lasciato di stucco il pubblico a casa e quello in studio per quanto detto a Caterina Balivo durante lo show. Siamo abituati a vedere Caterina Balivo sicura di sé e spigliata ma evidentemente, quando ha iniziato a fare questo mestiere, non aveva la scioltezza che ha ora. Ma il passato è passato, direte voi. Beh, non per tutti. E allora ...

Vieni da Me - Claudio Lippi e la pazzesca rivelazione su Paola Barale : 'Cosa ho scoperto su di lei' : Tempo di confessioni e ricordi per Claudio Lippi , intervistato da Caterina Balivo a Vieni da me su Rai 1. Ripercorrendo la sua carriera, ovviamente, Lippi non ha potuto fare a meno di parlare di ...

Paola Barale - la confessione di Claudio Lippi : “Ho scoperto…” : Claudio Lippi parla di Paola Barale: “Ho scoperto una ragazza meravigliosa” Si è parlato anche di Paola Barale nel corso della lunga intervista ‘delle emoticon’ che Claudio Lippi ha rilasciato oggi, lunedì 24 dicembre, a Vieni da Me, con Caterina Balivo. Su colei che è stata per molti anni la sua compagna di viaggio a Buona Domenica, Lippi ai microfoni di Vieni da Me oggi ha dichiarato: Con Paola ho avuto la fortuna di ...

La prova del cuoco : Anche Pippo Franco e Claudio Lippi nella giuria della sedicesima settimana (Anteprima Blogo) : Lunedì 24 dicembre parte la sedicesima settimana di messa in onda dell'edizione 2018-2019 della prova del cuoco. Il programma del mezzogiorno di Rai1 torna con nuove ricette, numeri di varietà, ricchi premi e cotillons, il tutto guidato come ormai è consuetudine da Elisa Isoardi con la partecipazione di Ivan Bacchi.Come è d'abitudine qui su TvBlog alla vigilia di una nuova settimana di programmazione, vi diamo in anteprima i nomi dei ...

Claudio Lippi piange da Caterina Balivo per la nipote : Ospite al programma ”Vieni da me”, condotto Caterina Balivo durante l’intervista con Claudio Lippi non sono mancati i momenti emozionanti, durante l’intervista della cassettiera, da cui la conduttrice ne ha estratto una forma di burro che ha ricordato al presentatore i suoi esordi. «La mia passione era il canto: ma ero nato in una famiglia tradizionale, e chi aveva velleità artistiche veniva ostacolato». Suo padre, ha raccontato ...

