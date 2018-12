Campobasso | avvicinano un cane e gli fanno esplodere un petardo nel naso

Blastingnews

(Di sabato 29 dicembre 2018) Quella che si sta per descrivere è l'ennesima vicenda in cui viene messa in evidenza purtroppo la crudeltà di cui alcuni uomini sono dotati e sono capaci di esprimere anche in un periodo di festa come quello del Natale. La vittima di una violenza inaudita, in questo caso, è Peppino, undi strada che è stato aggredito da un gruppo di ignoti nella provincia di. Secondo quanto riferisce il quotidiano Il Messaggero, infatti, il drammatico episodio si è verificato nei giorni Natale, quando qualcuno si è avvicinato al poveroche, ingenuamente e probabilmente aspettandosi una carezza o persino qualcosa da mangiare, ha lasciato fare il malintenzionato. Purtroppo per lui, però, l'aggressore gli ha subito infilato unnele poco dopo lo ha fattoilad un, salvato grazie all'intervento di alcuni volontari Stando a ...