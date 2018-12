Roma | il Comune non paga e i parchi restano abbandonati | salta l' accordo con i

Il sindaco Rinaldo Marchesi fa il bilancio del 2018 del Comune di Barbarano Romano : ... ai componenti la Stazione dei Carabinieri, alla Polizia Locale, ai componenti della Protezione Civile Comunale, ai Guardiaparco del Parco Regionale Marturanum ed al mondo scolastico e della prima ...

Roma - BUS BLOCCANO PIAZZA VENEZIA/ Protesta contro il Comune - Raggi : 'E' inaccettabile' : ROMA, bus turistici BLOCCANO PIAZZA VENEZIA. Ultime notizie, Protesta paralizza il traffico nella Capitale: Ncc e taxi al Senato. Raggi: 'E' inaccettabile'

Buche Roma - il governo manda l’esercito. Emendamento in manovra : il Comune compra il bitume - il Genio rifà le strade : Il Comune compra il bitume, ma poi le strade le rifà l’Esercito. È l’accordo trovato tra governo e Campidoglio per risolvere il problema delle Buche a Roma. Una novità assoluta in Italia che prevederà l’utilizzo del Genio militare e delle sue tecnologie per arrivare all’obiettivo di un risanamento completo delle strade della Capitale. Il piano è contenuto in un Emendamento inserito nella manovra, riporta Il Messaggero, ...

Rogo Tmb Salario - Comune Roma e Ama : trasferenza a Ponte Malnome : Roma, 15 dic., askanews, - A seguito dell'incendio del TMB Salario, la Giunta Capitolina ha elaborato una memoria per individuare aree di trasferenza che consentano una logistica ottimizzata nelle ...

Roma - 10 anni fa la chiusura dell’ospedale San Giacomo : il comune chiede di riaprirlo - la Regione non risponde : Dieci anni di completo abbandono, è questo lo stato in cui versa l’ospedale San Giacomo, un immobile di 30 mila metri quadrati, in pieno centro a Roma, ristrutturato qualche mese prima di essere dismesso. Roma Capitale, dopo una mozione approvata in consiglio comunale, ha invitato ad un tavolo tecnico gli assessori al Bilancio e alla Sanità della Regione Lazio per trovare una soluzione condivisa e recuperare lo stabile ma non ha ottenuto ...

Raffaele Marra – ex capo del personale del comune di Roma – è stato condannato a tre anni e sei mesi di carcere per corruzione : Raffaele Marra – ex capo del personale del comune di Roma e considerato molto vicino all’attuale sindaca della città Virginia Raggi – è stato condannato a tre anni e sei mesi di carcere e interdizione dai pubblici uffici per corruzione. Era

Roma - a fuoco un deposito sulla Salaria | Il comune : tenete le finestre chiuse | Costa : appello per emergenza rifiuti : Il Campidoglio: "Nessun valore fuori dalla norma, ma per precauzione meglio non aprite le finestre". Costa: "appello per evitare emergenza rifiuti". Nell'impianto finisce il 25% dell'indifferenziata della Capitale

Comune Roma : finestre chiuse ed evitare attività all’aria aperta : Roma – “In seguito all’incendio sviluppatosi nell’impianto Tmb Salario, per ragioni precauzionali, in attesa dei dati delle misurazioni dell’aria da parte di Asl e Arpa Lazio, le raccomandazioni sono di chiudere le finestre laddove si percepisce odore, ma soprattutto evitare attivita’ all’aria aperta ed evitare di consumare prodotti colti nell’area circostante all’incendio”. Cosi’ ...

Roma - mail con lista di bambini di "etnia Rom". Imbarazzo in Comune : "Nessuna discriminazione" : La missiva è partita dall'ufficio Quote contributive del Municipio XII, Monteverde, diretta ai servizi sociali e al Segretariato sociale e al dipartimento Servizi educativi e scolastici

Università Roma Tre acquista dal Comune immobili per 18 milioni : L'Università Roma Tre diventa proprietaria di una serie di immobili e dei terreni su cui sorge buona parte della struttura dell'ateneo, in zona San Paolo. Una transazione di circa 18 milioni di euro ...

Kenya : Comune Milano - all'ingresso il totem 'Silvia Romano libera' : Milano, 29 nov. (AdnKronos) - "Silvia Romano libera". È l'auspicio del Consiglio comunale di Milano che, per decisione dell'Ufficio di Presidenza, ha disposto l'esposizione all'ingresso di Palazzo Marino di un totem dedicato alla giovane milanese rapita in Kenya. "Un messaggio di vicinanza e di soli

Roma - la stangata sui nonni piloti. Ex minisindaco a Comune : "Annullare le multe" : Mastrantonio aveva affidato ai pensionati un ettaro del parco di Centocele in cambio della pulizia dell'area. Ora chiede che venga cancellata la sanzione per occupazione del suolo pubblico