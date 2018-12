Pesaro | Salvini | Chi ha sbagliato salterà | Bruzzese aveva chiesto di uscire dal

Fratello pentito ucciso a Pesaro - Salvini : chi ha sbagliato salterà : "Signora stia tranquilla, chi ha sbagliato salterà...". Con queste parole il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha risposto, uscendo dalla Prefettura di Pesaro, a una donna che gli aveva urlato: "...

Agguato Pesaro - Salvini : “Bruzzese chiese di uscire dal sistema di protezione”. Il sindaco : “Meno pentiti nelle Marche” : Marcello Bruzzese aveva chiesto “già da più di due anni e mezzo di uscire dal sistema di protezione”. Il fratello del collaboratore di giustizia ucciso il giorno di Natale a Pesaro, rivela Matteo Salvini, non voleva più vivere sotto tutela e la sua domanda era in corso di valutazione: “Mi risulta – ha spiegato il ministro dell’Interno – che la procedura fosse in corso e che ci fosse un ragionamento economico ...

Delitto Pesaro - Salvini : Bruzzese aveva chiesto uscita da protezione : «Sono situazioni - ha osservato - che prescindono dalla politica. Il mio dovere è mettere a disposizione soldi per assumere più poliziotti, vigili del fuoco e carabinieri e questo c'è. Come ...

Salvini a Pesaro : 'Bruzzese aveva chiesto di uscire dal sistema di protezione' : 'Q uesto signore, a cui ovviamente va un pensiero, una preghiera, aveva chiesto già da più di due anni e mezzo di uscire dal sistema di protezione, vediamo che cosa non ha funzionato'. Lo ha detto il ...

Omicidio Pesaro - Salvini : da 2 anni aveva chiesto stop protezione : Roma, 27 dic., askanews, - Marcello Bruzzese, fratello del collaboratore di giustizia Girolamo Biagio Bruzzese, ex esponente di una cosca di 'ndrangheta, ucciso a Natale a Pesaro, 'già da più due anni ...

Omicidio Pesaro - Salvini : Marcello Bruzzese chiese l'uscita dal programma di protezione - Sky TG24 - : Secondo quanto si apprende da ambienti vicini alla Dda di Reggio, è possibile che gli assassini provengano dalla regione d'origine del collaboratore di giustizia. Il ministro: "Cercheremo di essere ...

Omicidio Marcello Bruzzese - Salvini a Pesaro : "Aveva chiesto di uscire dal sistema di protezione" : "Questo signore, a cui ovviamente va un pensiero, una preghiera, aveva chiesto già da più di due anni e mezzo di uscire dal sistema di protezione, vediamo che cosa non ha funzionato". Così il ministro dell'Interno al suo arrivo alla Prefettura di Pesaro per il comitato dell'ordine e della sicurezza dopo l'Omicidio di Marcello Bruzzese, fratello di un collaboratore di giustizia affiliato alla 'ndrangheta fino al 2003. "Mi ...

Omicidio Pesaro - Salvini : "Aveva chiesto lui uscita protezione" : Omicidio Pesaro, Salvini: "Aveva chiesto lui uscita protezione" Secondo quanto si apprende da ambienti vicini alla Dda di Reggio, è possibile che gli assassini provengano dalla regione d’origine del collaboratore di giustizia. Il ministro: "Cercheremo di essere ancora più attenti, vediamo che cosa non ha ...

Pesaro - Salvini : «Il fratello del collaboratore di giustizia ucciso aveva chiesto stop a protezione» : «Questo signore, a cui ovviamente va un pensiero, una preghiera, aveva chiesto già da più di due anni e mezzo di uscire dal sistema di protezione, vediamo che cosa non ha...

Omicidio Bruzzese. Salvini a Pesaro : “Aveva chiesto di uscire dal programma di protezione” : Il ministro dell'Interno in prefettura nel comune marchigiano per presiedere il Comitato per l'ordine e la sicurezza: "Vedremo cosa non ha funzionato nel sistema, ma il lavoro delle forze dell'ordine è eccellente". Marcello Bruzzese è stato ucciso il giorno di Natale. Era un collaboratore di giustizia.Continua a leggere

Pesaro - Salvini : La vittima aveva chiesto da due anni di uscire dalla protezione : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Salvini a Pesaro 'Bruzzese aveva chiesto di uscire dal programma di protezione' : Acclamato da tanta gente, che gli metteva davanti i bambini per farglieli baciare, Matteo Salvini è arrivato a Pesaro per presiedere il Comitato per l'ordine e la sicurezza. Le prime parole del ...

Salvini a Pesaro : "Bruzzese aveva chiesto di uscire dal programma di protezione" : Il ministro dell'Interno nel luogo dell'omicidio di Natale per presiedere il Comitato per l'ordine e la sicurezza: "Vedremo cosa non ha funzionato nel sistema, ma il lavoro delle forze dell'ordine è eccellente"

Agguato Pesaro : Salvini - 'È stata la vittima a chiedere di uscire da sistema protezione' : 'Questo signore, al quale va una preghiera, da oltre due anni e mezzo aveva chiesto di uscire dal sistema di protezione'. Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, in riferimento a ...