Napoli teso | tutti in ritiro

Napoli - San Gennaro : domenica atteso il 3° miracolo del sangue : Grande attesa per domenica 16 dicembre a Napoli per il 3° e ultimo miracolo della liquefazione del sangue di San Gennaro. La ricorrenza segue la processione di maggio e del 19 settembre e tramanda il miracolo del 16 dicembre 1631, giorno di un’eruzione del Vesuvio in cui, secondo i fedeli, l’esposizione in processione del sangue e del busto del Santo protettore al Ponte dei Granili fermò il magma che minacciava di distruggere la ...

Napoli - secondo Dobran per il Vesuvio lo scenario atteso potrebbe essere apocalittico : Purtroppo quella che si sta per riportare non sarà certamente una notizia che farà piacere ai cittadini residenti nella città di Napoli, perché nel corso di un convegno internazionale tenutosi nella città partenopea, Flavio Dobran ha lanciato un'allarme riguardante il Vesuvio, parlando anche dei Campi Flegrei, di cui praticamente si sente parlare ogni giorno ormai. Innanzitutto l'ingegnere termo-fluidodinamico ha spiegato che in entrambi i ...

Fondazione BancoNapoli riparte la causa al Tesoro : La Fondazione BancoNapoli da oggi avrà un nuovo presidente e un nuovo Consiglio di amministrazione. E la consiliatura si aprirà - forse già nelle prossime settimane - con una richiesta di risarcimento ...

La rimonta sotto al nubifragio. Gioia Napoli - steso anche il Genoa : tre punti d'oro per Ancelotti : Una rimonta clamorosa sotto la pioggia. Non basta una rete di Kouamè al Genoa per battere il Napoli, corsaro a Marassi grazie alle reti di Fabian e un'autorete di Biraschi, in una partita stata ...