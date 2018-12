Gli abruzzesi | «Riflessioni da fare La data del 30 non è una cambiale»

Da "No Tap" a "Sì Tap". Mazzocca : "Attendo al varco Gli esponenti abruzzesi dei partiti di governo" : Ieri Giovanni Lolli dichiarava che "la coerenza è la condizione minima indispensabile per avere credibilità politica". Giusto. Sacrosanto. Ma ora provo solo rabbia e tristezza; gli stessi stati d'...

Da “No Tap” a “Sì Tap” - Mazzocca : “Attendo al varco Gli esponenti abruzzesi dei partiti di governo” : “Con noi al governo quest’opera la blocchiamo in 15 giorni” tuonava un determinato Di Battista. “Governo delle lobbies e delle banche, vattene a casa e portati via anche quel pagliaccio di Michele Emiliano che non mantiene le promesse fatte al Salento” gridava una agguerrita Barbara Lezzi. “Opera di fantascienza, che non serve all’Italia” sentenziava il leader Beppe Grillo. Promesse da navigati marinai per ...