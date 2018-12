Allegri | Conta lo scudetto | non i record

raisport.rai

: #Calcio - Allegri, conta scudetto non i record Tecnico Juve vuole altri tre punti, girare a 53 una gran cosa - CORNERNEWS24 : #Calcio - Allegri, conta scudetto non i record Tecnico Juve vuole altri tre punti, girare a 53 una gran cosa - ansa_it : Allegri, conta scudetto non i record - MeteoLover : @velevero @jungleLella87 -

(Di venerdì 28 dicembre 2018) 'C'è orgoglio e soddisfazione per quello che abbiamo fatto. Sono contento di come stiamo lavorando, ma questo non può bastare ed è per quello che dobbiamo andare a vincere'. Massimiliano...