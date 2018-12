Tassa sulla solidarietà | c’è la retromarcia Di Maio | «Siamo pronti a cambiarla»

Volontariato - la rivolta contro la Tassa sulla solidarietà 'E un tradimento' : Che senso ha cercare le risorse per il sociale prendendole dal mondo della solidarietà che già le mette a disposizione degli ultimi?', si domanda Luciano Gualzetti della Caritas Ambrosiana che con ...

Polemiche sulla 'Tassa sul volontariato' : il raddoppio dell'Ires penalizza il no profit : Da nord a sud sono le associazioni dovranno tagliare servizi a discapito dei più poveri e deboli. Preoccupata anche la Cei. Salvini: rimedieremo. -

EcoTassa - sarà stangata - e peserà sulla sicurezza delle auto - : di Giorgio Ursicino Probabilmente a Matteo Salvini e Luigi di Maio il dettaglio è totalmente sfuggito. E siamo pronti a scommettere che alcune delle disastrose conseguenze del bonus-malus sull'auto, o ...

Domenica vertice di governo sulla manovra. Sull'ecoTassa nessun braccio di ferro : ... i vice Luigi Di Maio e Matteo Salvini, il ministro per i rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro, il titolare dell'Economia, Giovanni Tria, i sottosegretari Massimo Garavaglia e Laura Castelli, ...

Domenica vertice di governo sulla manovra. Sull'ecoTassa nessun braccio di ferro : Domani sera è previsto un vertice a palazzo Chigi tra il premier Giuseppe Conte, i vice Luigi Di Maio e Matteo Salvini, il ministro per i rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro, il titolare dell'Economia, Giovanni Tria, i sottosegretari Massimo Garavaglia e Laura Castelli, anche per affrontare alcuni temi dirimenti sulla manovra. Secondo fonti di Palazzo Chigi, sull'ecotassa non c'è alcun braccio di ferro. ...

EcoTassa - Di Maio : nessuna nuova imposta sullauto : "Non ci sarà nessuna tassa sull'auto delle famiglie degli italiani né nuove, né in uso. Sarà solo un ecobonus sulle auto elettriche, ibride e a metano, perché ci sono città ostaggio dell'inquinamento". Dopo il passo falso del governo in commissione bilancio (da molti giudicato un autogol a propria insaputa, visto che il giorno successivo allapprovazione dellemendamento dalle parti di via Veneto, sede del ministero dello Sviluppo ...

Incontro Conte-Juncker sulla Manovra - Economia italiana - spettro recessione? - Il dibattito sull'ecoTassa : Oggi a Focus Economia: Oggi pomeriggio a Bruxelles Incontro tra il presidente della Commissione UE JeanClaude JUNCKER e il presidente del Consiglio italiano Giuseppe CONTE. Spread in deciso ribasso dopo che sono ...

Allarme Federconsumatori sulla nuova Tassa auto : lievita il costo per acquistare e mantenere un'auto : Tempi duri per chi ha in programma, nel prossimo futuro, di acquistare un'auto. Stando a quanto disposto dalla bozza della Legge di Bilancio, nel 2019 dovrebbe entrare in vigore, per i prossimi tre ...