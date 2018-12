Sulle origini di Pompei il mistero di una cometa

Il direttore del Cern di Ginevra a Piacenza - lectio magistralis Sulle origini dell'universo : ... lectio magistralis sulle origini dell'universo 4 Cinema d'argento, arriva 'Come un gatto in tangenziale' Fabiola Gianotti Approfondimenti I Venerdì della Scienza, 'A spasso per l'Universo: da casa ...

La Fiera dello Sbattolò torna alle origini. Con il freddo - Sulle tracce di Befana e Spione : Agricoltura, artigianato, antiquariato ma anche spettacoli, musica e folklore. Una grande esposizione a cielo aperto - tra le più antiche d'Italia, se si considera che quella in arrivo è conteggiata come la numero 483 - pronta a rinnovarsi grazie ...

'Ad alta voce' - tre giorni di eventi Sulle origini e sulle 'parole che ci trasformano' : Venerdì 26 "Ad alta voce" farà tappa anche al Meis per l'appuntamento "Le origini della vita Incontro fra scienza e culture religiose"; alla Coop di via Mazzini con "Letture di autori ferraresi" e ...

Grande Fratello Vip 2018 - Contessa vs Marchesa : arriva Patrizia De Blanck per fare luce Sulle origini nobiliari di Daniela Del Secco D’Aragona : Patrizia De Blanck Sarà una sfida a colpi di borsette e collane di perle quella che animerà domani sera la quarta puntata del Grande Fratello Vip 2018. Una Contessa arriverà per mettere in discussione la veridicità delle origini nobiliari di Daniela Del Secco D’Aragona, nota ai più come la Marchesa. Tale affronto sarà fatto da Patrizia De Blanck. La Contessa farà, dunque, luce sulle reali origini della Marchesa, smentendo ...