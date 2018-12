Sondaggi | fiducia al 60% per il governo | Conte meglio di Renzi e Berlusconi

Blastingnews

: Lega al 33% (+1% in una settimana). Non credo mai ai sondaggi, ma vi ringrazio per la fiducia, l’affetto e il soste… - matteosalvinimi : Lega al 33% (+1% in una settimana). Non credo mai ai sondaggi, ma vi ringrazio per la fiducia, l’affetto e il soste… - riccard77650870 : RT @Miti_Vigliero: La Lega perde tre punti Crolla la fiducia in Di Maio L'anno che si sta per concludere ha lasciato qualche segno sui cons… - tobiamc : RT @Miti_Vigliero: La Lega perde tre punti Crolla la fiducia in Di Maio L'anno che si sta per concludere ha lasciato qualche segno sui cons… -

(Di giovedì 27 dicembre 2018) Ipremiano ancora una volta il, al quale gli italiani riservano unanettamente al di sopra della media dei predecessori grazie all’ininterrotta “luna di miele” tra elettori e rappresentanti delle istituzioni. Seppur nell’ambito di una frenata generale dei partiti di maggioranza, Lega e Movimento 5 Stelle si difendono aldal temuto calo di consensi che solitamente accompagna il passare del tempo per qualsiasi esecutivo alle prese con manovre economiche e decisioni politiche importanti in corso di legislatura., isorridono a: consensi alti per la maggioranza Per la prima forza politica uscita vincitrice dalle urne lo scorso 4 marzo, si segnala una leggera parabola discendente che l’istituto Ipsos di Nando Pagnoncelli attesta sul -0,7 rispetto all’ultima rilevazione datata novembre: adesso Di Maio può contare su un bacino di ...