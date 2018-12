Pescara | rapina armata in gioielleria | i banditi sparano contro le vetrine e fuggono

fanpage

: Rapina in boutique a Pescara: una donna alla guida della banda. Si indaga su professionisti del mestiere… - QuotidianiLive : Rapina in boutique a Pescara: una donna alla guida della banda. Si indaga su professionisti del mestiere… - ZonaLocale : PESCARA - Quattro rapinatori hanno seminato il panico in piazza della Rinascita - AbruzzoinVideo : Rapinato questa mattina un negozio che vende orologi di marca in piazza della Rinascita a Pescara. -

(Di giovedì 27 dicembre 2018) Paura in una nota boutique di orologi in piazza della Rinascita a: quattro, tra cui una donna, hanno sparatoleinterne del negozio e sono poi fuggiti a bordo di due moto con il bottino, dal valore complessivo di centomila euro. I mezzi che hanno usato per scappare sono stati ritrovati carbonizzati in una strada vicina.