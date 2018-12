Manovra | pensionati in piazza davanti a Prefetture in Lombardia

Manovra : dai professionisti alle imprese - dalle famiglie ai pensionati - le misure per destinatario : La Manovra di 1.143 commi che la Camera si appresta ad esaminare in terza lettura, per un via libera definitivo che dovrà arrivare in tempi stretti se si vuole scampare lo spettro dell'esercizio provvisorio prevede misure per famiglie, imprese, professionisti, giovani, pensionati, ma anche per proprietari di auto e risparmiatori. Il tutto in attesa dei decreti su reddito di cittadinanza e quota 100(62 anni + 38 di contributi minimi), ...