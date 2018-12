L' Etna potrebbe diventare più simile ai vulcani della cintura di fuoco

Blastingnews

(Di giovedì 27 dicembre 2018) L', un vulcano considerato relativamente poco 'pericoloso', sta cambiando. L'eruzione de 24 novembre si sta esaurendo velocemente, destando non pochi sospetti fra i geologi che temono evoluzioni inaspettate. A conferma dei timori c'è stato il sisma del 26 dicembre che, come riporta Focus, è stato uno dei 'più energetici mai registrati' nel luogo. L', seppur lentamente, sta assumendo sempre di più le caratteristiche deiappartenenti alladidel Pacifico, molto più pericolosi del gigante buono. Come se non bastasse, si è aggiunta anche la questione dello scivolamento dell'intera strutturaca verso il mare, costantemente monitorata dagli scienziati. Inoltre, si rischia l'apertura di una nuova bocca eruttiva. Ma perché tutto questo?Il terremoto del 26 Alle 03:19 del 26 dicembre, sul basso fianco del versante sud-orientale dell', è avvenuto uno ...