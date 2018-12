Dopo i 40 anni bisognerebbe lavorare 3 giorni a settimana | secondo una ricerca

Uomini e Donne - Dopo la tempesta esce il sole : Luigi Mastroianni bacia Irene Capuano : Oggi 27 dicembre, verranno registrate le nuove puntate del trono classico di Uomini e Donne. In particolare, nella giornata odierna, verrà dato ampio spazio alla situazione del trono di Luigi Mastroianni e della sua corteggiatrice Irene Capuano, di cui nell'ultima puntata andata in onda non si è parlato. Sin dalle prime puntate di Uomini e Donne, la ragazza originaria di Roma si è fatta conoscere per il suo interesse nei confronti del tronista ...

Donna rapita in Argentina e schiavizzata : ritrovata 32 anni Dopo in Bolivia : Una Donna Argentina, rapita 32 anni fa da trafficanti di esseri umani, è stata ritrovata in Bolivia e riportata alla sua famiglia grazie ad un'operazione congiunta delle forze di polizia dei due Paesi. A riportare la notizia sono El Clarìn e la BBC.All'epoca del rapimento, nel 1987, la vittima aveva 13 anni ed era stata ingannata con la promessa di benessere e lavoro. Condotta in Bolivia assieme alla sorella maggiore, che aveva ...

Un fan ha scoperto un errore nella trama di "Friends" 14 anni Dopo la fine della serie tv : La serie tv cult Friends ha chiuso i battenti da oltre 14 anni, dopo ben dieci stagioni eppure, ancora oggi, i suoi fan continuano a osannarla e rivedere le puntate. In qualche caso, la visione ripetuta consente di cogliere qualche piccole errore. L'ultimo è stato riportato dai tabloid britannici, citando un attento utente del sito Reddit, che ha sottolineato una "falla" nella trama.L'errore riguarda la stagione numero 8 e, in ...

Le foto del matrimonio di Miley Cyrus e Liam Hemsworth - nozze Dopo 10 anni d’amore per l’ex ragazzaccia del pop : Ormai è ufficiale: con le foto del matrimonio di Miley Cyrus e Liam Hemsworth i rumors che viaggiavano sui social alla vigilia di Natale hanno trovato conferma da parte dei diretti interessati. Il 23 dicembre, come emerso dalle didascalie alle romantiche foto in bianco e nero apparse sul profilo Instagram di lei, Miley Cyrus e Liam Hemsworth sono diventati marito e moglie, dopo una lunga relazione durata tra alti e bassi circa dieci ...

Juve - CR7 cambia vita : prima panchina Dopo 5 anni - prima rete di testa in A : Il mondo ogni tanto va visto da un punto di vista differente. Cristiano Ronaldo per 45 minuti ha guardato Atalanta-Juventus dalla panchina e per una volta è stato un banale sostituto, come gli attaccanti ...

Miley Cyrus ufficializza il suo matrimonio con Liam : “Dieci anni Dopo” (FOTO) : Miley Cyrus rende ufficiale il suo matrimonio segreto con Liam Hemsworth: le foto Miley Cyrus e Liam Hemsworth si sono sposati in gran segreto durante la vigilia di Natale. Ora finalmente la giovane popstar ha ufficializzato l’evento sui social. Scendendo nel dettaglio, l’interprete di Hanna Montana ha condiviso sul suo account Instagram le foto delle […] L'articolo Miley Cyrus ufficializza il suo matrimonio con Liam: ...

Usa - controlli medici su bimbi migranti al confine col Messico/ Dopo morte piccolo 8 anni : due casi in un mese : Usa, controlli medici su bimbi migranti al confine col Messico: Dopo morte di Felipe Alonzo-Gomez, 8 anni, la decisione delle autorità statunitensi

Friends - 14 anni Dopo il finale è stato scoperto un errore nella trama della serie tv : L'ultima puntata di Friends è stata trasmessa in America il 6 maggio del 2004 e, ancora oggi, è una delle sit-com più amate. Replicata in tv fino a qualche tempo fa ed ora disponibile nel catalogo di ...

Terremoto a Catania - feriti e danni : le immagini Dopo la scossa : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Giappone - Dopo 30 anni riprende caccia a balene per scopi commerciali - : Il governo Giapponese ha annunciato l'uscita dalla Commissione internazionale che regolamenta la caccia ai cetacei, Iwc,. La svolta dovrebbe aver inizio a luglio 2019 e la caccia verrà esercitata ...

Fabrizio Corona e Nina Moric hanno festeggiato la vigilia di Natale insieme Dopo ben 10 anni. Leggi le parole di Fabrizio : Anche a Natale Instagram è la vetrina preferita attraverso cui condividere la gioia di ritrovarsi circondati dalla propria famiglia, lontana da tutti i rancori e le incomprensioni che magari, in passato, hanno potuto creare... L'articolo Fabrizio Corona e Nina Moric hanno festeggiato la vigilia di Natale insieme dopo ben 10 anni. Leggi le parole di Fabrizio proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Disastro Moby Prince : Dopo 27 anni potrebbero riaprire le indagini. Ecco perché : Da 27 anni alla ricerca della verità, per il “caso Moby Prince”, il traghetto passeggeri in cui 27 anni fa morirono 140 persone nel porto di Livorno, potrebbe esserci una svolta. E una nuova inchiesta. La procura di Livorno ha chiesto e ottenuto l'acquisizione degli atti relativi al lavoro compiuto dalla commissione parlamentare d'inchiesta...

Terremoto a Catania. Dopo la notte in strada si contano i danni e si curano i feriti : Una notte in strada per migliaia di catanesi. Lna forte scossa di Terremoto è stata distintamente avvertita dalla popolazione a

Navi militari giapponesi andranno in visita in Cina per la prima volta Dopo 7 anni - : Si prevede che prenderanno parte alla parata in occasione del 70° anniversario della creazione delle forze navali dell'Esercito di Liberazione Popolare Cinese. dopo una pausa di sette anni, il governo ...