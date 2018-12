Dentro le nozze di Miley Cyrus e Liam Hemsworth

vanityfair

(Di giovedì 27 dicembre 2018) Due foto (bellissime in bianco e nero), rose ovunque, un bouquet da sposa appoggiato sul caminetto. Così, via social, ha confermato il matrimonio con, celebrato nella loro casa di Franklin, in Tennessee.https://www.instagram.com/p/Br3Ul76hG3s/ Una cerimonia senza clamori quella tra la cantante e l’attore australiano, trapelata grazie a una serie di Stories pubblicate su Instagram da un amico comune presente alla festa, il surfista Conrad Carr. I dettagli, a dir la verità, erano davvero pochi, ma sufficienti per scatenare i gossip confermati solo nelle ultime ore: una torta, balli tra amici, palloncini con la scritta «Mr» e «Mrs».LEGGI ANCHEsi sono sposati?«Dieci anni dopo», ha scrittoaccompagnando uno degli scatti del «sì», facendo riferimento ai primi mesi della storia con, iniziata quando lei aveva 16 ...