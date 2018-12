Ansaldo STS con RFI per il miglioramento dell' infrastruttura

Ansaldo STS : Hitachi arriva al 90% - titolo lascia la Borsa : Il Gruppo Hitachi Rail Italy, con la sua OPA totalitaria, è arriva to a detenere il 90,025% del capitale sociale di Ansaldo Sts e, come previsto, procederà con il "delisting" del titolo dalla Borsa . Il ...

Ansaldo STS firma contratto metro Riyad - valore 840 milioni : Ansaldo STS , in qualità di leader del consorzio FLOW, formato con FS e Alstom,, ha firma to ieri, 11 novembre, il contratto di O&M relativo alle linee 3, 4, 5 e 6 della metro politana di Riyad h. Lo fa ...

Ansaldo STS vola in Borsa - +8 - 97% - - Hitachi lancia l'Opa : Milano, 29 ott., askanews, - Ansaldo Sts in luce a Piazza Affari dopo l'annuncio che l'azionista di maggioranza Hitachi acquisirà l'intera partecipazione in mano al fondo Elliott e lancerà un'Opa ...

Ansaldo STS vola in Borsa dopo annuncio OPA Hitachi : E' corsa ai titoli Ansaldo STS dopo l' annuncio di un' OPA totalitaria da parte di Hitachi . In questo momento le azioni della società stanno correndo a Piazza Affari con un guadagno del 9,14% a 12,66 ...

Hitachi acquista intera partecipazione di Elliott in Ansaldo STS : Hitachi aumenta la propria partecipazione in Ansaldo STS . La società nipponica ha raggiunto un accordo con Elliott per l'acquisto dell'intera partecipazione detenuta dalla stessa Elliott in Ansaldo ...