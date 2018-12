Il sindaco di Milano Beppe Sala ha tuonato all’indomani dei cori razzisti del Meazza nei ...

Uomini e donne - Natale straziante : Nilufar e Giordano divisi dopo le feste : Uomini e donne, brutte notizie d'amore. La tronista Nilufar Addati e il corteggiatore Giordano Mazzocchi si separano dopo aver passato le feste di Natale insieme. I due, che hanno partecipato insieme anche a Temptation Island, hanno condiviso i momenti più belli delle feste in famiglia su Instagram.

Oroscopo 2019 - la nuova profezia di Branko per il prossimo anno : chi farà il pieno di soldi e chi no : E' gettonatissimo nelle librerie il volume Branko 2019, calendario astrologico (Mondadori, 13,90 euro, 366 pagine), la profezia astrologica del mitico Branko, il padre degli Oroscopo italiani. Segno per segno, l'esperto ci dice cosa succederà nell'anno venturo. Aprile. Buone notizie per i quattrini

Koulibaly - Ancelotti contro i cori razzisti : “La prossima volta che succede ci fermiamo noi” : “È stato espulso perché ha reagito a causa del razzismo. L’arbitro doveva capire il suo stato d’animo. Stiamo facendo una campagna contro il razzismo e bisogna capire quanti richiami bisogna fare per sospendere le partite, altrimenti la prossima volta ci fermiamo noi“. Così l’allenatore del Napoli, Carlo Ancelotti, dopo i cori razzisti in Inter-Napoli nei confronti di Kalidou Koulibaly. L'articolo Koulibaly, ...

Lino Banfi : "Cacciato dal seminario perché spiavo le suore. Natale? Nel '54 un angelo mi salvò" : Lino Banfi in versione natalizia è intervenuto durante la trasmissione radiofonica "I Lunatici" su Rai Radio 2, raccontando come ha trascorso il Natale 2018 e riportando aneddoti sulle festività passate. Noi festeggiamo la Vigilia, ci abbuffiamo di frutti di mare, ogni tanto abbiamo crisi d'astinenza da cozze pelose. In casa nostra si festeggia il 24 sera, il 25 è quasi una giornata di relax, si fa un brodino per digerire ...

Massimiliano Ossini compie 40 anni - foto e video compleanno : Importante traguardo per Massimiliano Ossini, che negli scorsi giorni ha compiuto 40 anni. Il conduttore Rai, che si divide tra Mezzogiorno in famiglia e Linea Bianca, dopo che nella scorsa estate ha condotto Unomattina, ha festeggiato in tv e in famiglia, circondato dalla sua famiglia. Rientrato dalle registrazioni di Linea Bianca, si è ritrovato protagonista di una festa a sorpresa organizzata ad Ascoli Piceno dalla moglie Laura Gabrielli ...

Franca Leosini : "Natale? Non amo le feste. Si avverte il vuoto di certe assenze con più intensità" : Franca Leosini, giornalista e conduttrice televisiva, volto storico di Storie maledette, il programma dedicato alla cronaca nera in onda su Rai 3, è stata intervistata dal programma radiofonico I Lunatici, in onda su Rai Radio 2.La giornalista napoletana, ovviamente, ha parlato delle festività natalizie conclusesi da poco, esternando un pensiero controcorrente, mai banale, come nel suo stile, e assolutamente condivisibile.prosegui la ...

A Natale rubati fiori dalla tomba di Melissa Bassi - la giovane uccisa nell’attentato a scuola : Incuranti dei giorni di festa, sconosciuti hanno razziato portafiori e tombe nel cimitero di Mesagne, in provincia di Brindisi, prendendo di mira anche la tomba di Melissa Bassi, la giovane studentessa uccisa da una bomba nell'attentato del maggio del 2012 all'ingresso della sua scuola, l'istituto professionale "Marvillo Falcone" di Brindisi.Continua a leggere

Sondaggi elettorali : la Lega di Matteo Salvini perde consensi. M5S e Di Maio sempre peggio : Stando ai rilievi dell'istituto Ipsos di Nando Pagnoncelli per il Corriere della Sera, l'anno 2018 si chiude con un calo del 3% dei consensi per la Lega, che si attesta al 33% circa da un iniziale 36,2%. Pur rimanendo ben oltre il 30%, la Lega ha iniziato a disegnare una traiettoria discendente che dalle elezioni dello scorso 4 marzo non era mai stata registrata.Continua a leggere

Montagna : recuperati nella notte giovani escursionisti in pericolo : Si sono concluse intorno alle due del mattino le operazioni di recupero da parte del Soccorso Alpino e Speleologico dei tre escursionisti di Ponte di Piave (TV) bloccati in comune di Erto e Casso nella zona sottostante il Sentiero Doné. La prima segnalazione era arrivata in stazione intorno alle 19 quando alcuni forestali avevano avvistato delle luci in movimento nel canale, nello stesso punto nel quale dieci giorni fa erano stati ritrovati ...

Incidente a Firenze : danneggia colonna del Corridoio Vasariano - automobilista ricercato dalla polizia : Incidente nella notte a Firenze: un’auto è finita contro una colonna del Corridoio Vasariano all’altezza di Ponte Vecchio danneggiandola gravemente. L’automobilista è ricercato dalla polizia e dai vigili urbani che stanno visionando le telecamere di sorveglianza. L'articolo Incidente a Firenze: danneggia colonna del Corridoio Vasariano, automobilista ricercato dalla polizia sembra essere il primo su Meteo Web.

Barcellona - Messi a tutto tondo : “Tornerei a lavorare con Guardiola. Su Cristiano Ronaldo…” : In una interessante intervista rilasciata al quotidiano spagnolo Marca, Lionel Messi ha toccato molti dei temi che lo riguardano e che ne hanno caratterizzato la carriera, dal Pallone d’Oro a Cristiano Ronaldo. Per quanto riguarda il prestigioso riconoscimento, l’argentino dice di non essere stato sorpreso dall’incoronazione di Modric: “Non mi ha sorpreso o deluso la quinta posizione finale in classifica. Dico la ...

Il commissario Bucci ad Autostrade : : Già pronta la proposta: far pagare ad Aspi la ricostruzione a rate, in parallelo all’avanzamento dei lavori

Manovra - oggi il rush finale alla Camera. Incognite in campo : reddito e quota 100 : Il testo sarà discusso, in terza lettura, a partire da domani in commissione Bilancio, mentre venerdì 28 approderà in Aula. Il voto finale è previsto entro sabato 29 dicembre

Ore 3.19 - trema la terra : case sventrate. Incubo terremoto alle pendici dell’Etna | : Nella notte di martedì scosse fino a 4.8 gradi. Danni agli edifici e 30 feriti. Oltre 600 sfollati: «Crollava tutto»