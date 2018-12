19 giornata Serie A a rischio sospensione Gravina | “Non lo escludo”

Video/ Cavese Bisceglie - 2-0 - : highlights e gol della partita - Serie c - 19 giornata - : Video Cavese Bisceglie , risultato finale 2-0, : highlights e gol della partita , valida nella 19giornata del Campionato di Serie C 2018-2019.

Video/ Novara Pisa - 2-2 - : highlights e gol della partita - Serie C - 19 giornata - : Video Novara Pisa , risultato finale 2-2, : highlights e gol della partita , valida nella 19giornata del campionato di Serie C 2018-2019.

Video/ Matera Reggina - 0-6 - : highlights e gol della partita - Serie C 19 giornata - : Video Matera Reggina , risultato finale 0-6, : higlhights e gol della partita , valida nella 19giornata del Campionato di Serie C.

Video/ Torino Empoli - 3-0 - : highlights e gol della partita - Serie A - 18 giornata - : Video Torino Empoli , 3-0, : highlights e gol della partita di Serie A, bella vittoria dei granata che continuano a essere in corsa per l'Europa League.

Video/ Cagliari Genoa - 1-0 - : highlights e gol della partita - Serie A - 18 giornata - : Video Cagliari Genoa , -, : highlights e gol della partita dalla Sardegna Arena per la Serie A, match valido per la 18giornata , 26 dicembre, .

Gol Serie A calcio - VIDEO e highlights della 18a giornata (26 dicembre) : pari della Juventus - l’Inter batte il Napoli. Stop Milan : Nella 18ma giornata della Serie A di calcio la Juventus incappa nel secondo pareggio stagionale in casa dell’Atalanta, il primo in trasferta, ma guadagna comunque terreno sul Napoli, battuto dall’Inter per 1-0 in una sfida che potrebbe riaprire il discorso secondo posto. Bene nella corsa alla Champions Lazio e Samp, mentre perde due punti il Milan, bloccato dal Frosinone. I VIDEO della 18MA giornata della Serie A DI ...