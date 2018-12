Ultime Notizie Roma del 26-12-2018 ore 14 | 10

Ultime Notizie Roma del 26-12-2018 ore 13 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio molta paura da anni e 10 feriti non gravi per un terremoto di magnitudo 4,8 stanotte a nord di Catania legato all’attività dell’Etna il film è alle 3:19 con ipocentro solo un km di profondità ed epicentro vicino Viagrande diversi crolli in abitazioni a Santa Venerina caduta la statua del campanile di una chiesa chiuso per lesioni sospette un ...

CATANIA - AUTOSTRADA CHIUSA E TRENI FERMI DOPO TERREMOTO/ Ultime Notizie : attuato protocollo di sicurezza : CATANIA, AUTOSTRADA CHIUSA e TRENI FERMI DOPO TERREMOTO: attuato protocollo di sicurezza DOPO sisma. Le Ultime notizie sulla viabilità

Le Ultime Notizie sul terremoto a Catania : È successo stanotte alle 3.19, aveva una magnitudo di 4.8, e l'epicentro in provincia, a 2 chilometri dal comune di Viagrande: ci sono danni a diversi edifici e almeno dieci feriti

Ultime Notizie Roma del 26-12-2018 ore 12 : 10 : Romadailynews radiogiornale non ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio sono state 11 le scosse di terremoto registrate dalla mezzanotte nella zona dell’Etna tre più rilevanti oltre a quella di magnitudo 4,8 delle 3:19 una di magnitudo 3,3 alle 1:09 vicino ad Aci Sant’Antonio quasi tutti gli eventi sismici hanno avuto ipocentro una profondità molto bassa anche meno di un chilometro è arrivata la ...

TERREMOTO OGGI CATANIA - SCOSSA M 4.8 DOPO ERUZIONE ETNA/ Ultime Notizie : crolli chiese - 28 feriti : TERREMOTO OGGI a CATANIA, Ultime notizie: crolli nelle chiese e feriti. Prosegue l'ERUZIONE dell'ETNA: Protezione Civile in Sicilia, panico in strada

Mattia Mingarelli - 30enne trovato morto : oggi l'autopsia/ Ultime Notizie : si indaga anche per omicidio : Mattia Mingarelli, 30enne trovato morto: oggi l'autopsia, si indaga anche per omicidio. Le Ultime notizie sul giovane scomparso nei boschi della Valmalenco

Ultime Notizie Roma del 26-12-2018 ore 11 : 10 : Romadailynews radiogiornale ritrovate l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio è stata di magnitudo 4,8 la forte scossa di terremoto avvenuta alle 3:18 nord di Catania secondo i rilevamenti dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia il Sisma ha avuto ipocentro ha solo un km di profondità ed epicentro vicino al comune di Viagrande Trecastagni molte persone nel panico per le strade Diverti i danni segnalati ...

Di Francesco esonerato?/ Roma Ultime Notizie : Paulo Sousa aspetta - ma spunta Panucci per la panchina : Di Francesco esonerato? Roma ultime notizie: Paulo Sousa aspetta una chiamata, ma spunta Panucci per la panchina giallorossa

Ultime NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora Catania : terremoto ed eruzione Etna - crolli nella notte - 26 dicembre - : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: Catania, terremoto ed eruzione, paura in strada durante notte. Si sveglia anche Stromboli dopo l'Etna , 26 dicembre 2018,

Ultime Notizie Roma del 26-12-2018 ore 10 : 10 : Romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio all’aeroporto di Catania operativo dopo la notte di paura nel Etna oltre 10 scosse crolli e feriti una famiglia dice siamo vivi per miracolo 11 le scosse di terremoto considerando solo quelle di magnitudo non inferiore 2 registrate dalla mezzanotte nella zona dell’Etna tra le più rilevanti oltre quella di magnitudo 4,8 delle tre 19 ...

Pesaro - Marcello Bruzzese ucciso a colpi di pistola/ Ultime Notizie : era fratello di pentito 'ndrangheta : Pesaro, Marcello Bruzzese ucciso a colpi di pistola: era fratello di pentito 'ndrangheta. Sono stati sparati almeno 24 proiettili

Saldi invernali 2019 : tutte le regole da conoscere prima di procedere con gli acquisti - Ultime Notizie Flash : prima di procedere con gli acquisti, durante il periodo dei Saldi invernali 2019, è bene conoscere tutte le regole. Ecco ciò che dovete sapere

Ultime Notizie Roma del 26-12-2018 ore 09 : 10 : Romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione ed a Francesco Vitale in studio notte di paura in diversi paesi dell’Etna per una scossa di magnitudo 4,8 registra 33 19 a nord di Catania nel capoluogo Etneo tra Viagrande e Trecastagni la superficialità del ipocentro del film ha solo un km di profondità ha contribuito ad amplificare l’effetto della scossa che è stata nettamente avvertita anche a Taormina nel ...

Ultime Notizie Roma del 26-12-2018 ore 08 : 10 : Romadailynews radiogiornale una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio molta paura Dammi almeno 4 feriti per una scossa di terremoto avvenuta stanotte a nord di Catania è legata all’attività dell’Etna il Sisma è stato registrato alle 3:19 con ipocentro solo un km di profondità epicentro vicino Viagrande i diversi crolli in abitazione a Santa Venerina è caduta la statua del campanile di una chiesa da 00:15 le ...