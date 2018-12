Pagelle Frosinone-Milan 0-0 | highlights e tabellino del match

Udinese-Frosinone 1-1 - le Pagelle di CalcioWeb : Udinese (3-5-2): Musso 5.5; Ter Avest 6 (75′ Machis 5.5), Ekong 5.5, Nuytinck 6; Stryger Larsen 6.5, Fofana 5 (64′ Pussetto 5.5), Behrami 5.5, Mandragora 6.5, D’Alessandro 6; De Paul 6.5, Lasagna 5. All. Nicola 6 Frosinone (3-5-2): Sportiello 5.5; Goldaniga 5.5, Ariaudo 6.5, Krajnc 5.5; Zampano 5, Chibsah 5.5 (88′ Crisetig sv), Maiello 6, Cassata 5.5, Beghetto 5.5; Ciano 7 (90′ Campbell sv), Ciofani 5 (46′ ...

Frosinone-Sassuolo 0-2 - le Pagelle di CalcioWeb : Le pagelle di Frosinone-Sassuolo – L’autogol di Ariaudo e la rete nella ripresa di Berardi, al 50esimo centro in A, condannano i ciociari, incapaci di creare veri pericoli ai neroverdi. Promossi: Duncan e Consigli; insufficienti Chibsah e Ariaudo. Frosinone (3-4-2-1): Sportiello 6; Goldaniga 5, Ariaudo 4.5, Capuano 5.5 (46′ Cassata 5.5); Zampano 6, Chibsah 4 (64′ Pinamonti 5.5), Maiello 6, Beghetto 5.5; Ciano 5.5, ...

Napoli-Frosinone 4-0 - Pagelle / Un capolavoro di fantasia al potere : MERET. È l’lmmacolata dei “finalmente”. E cominciamo, Ilaria cara, dal terzo pipelet col pigiama arancione sceso in campo in questa stagione. Il più atteso e il più giovane, di nome Meret. Il suo esordio azzurro è rilassante, non fosse per quel pallonetto di Maiello o per l’incomprensione con Luperto. Il voto alto è di benvenuto: finalmente Meret – 7 La sua prima e unica parata arriva dopo quasi trenta minuti di inattività e mesi in cui lo ...

Napoli-Frosinone - le Pagelle : Ghoulam ritorno d'applausi - Milik è implacabile : Meret 6 - Debutto senza affanni e senza troppe ansie, quasi da spettatore in campo. Hysaj 6 - Gioca con ordine e badando al sodo, quello che gli chiede Ancelotti. Luperto 6 - Ripaga la fiducia del ...

Napoli Frosinone 4-0. Le Pagelle di NapoliSoccer.NET : Ghoulam il ritorno. Sulla fascia con la fascia : Non è Callejon, ma nella economia della gara, la fascia destra non ha risentito dell'assenza dello spagnolo Dal 72 Younes: 6 Buona la discesa che mette Milik in condizione di chiudere definitivamente ...

Napoli-Frosinone 4-0 - le Pagelle : doppietta per super Milik - Ghoulam straripante : Napoli-Frosinone finisce 4-0 a favore dei partenopei. Nell'anticipo pomeridiano del sabato valido per la quindicesima giornata di serie A netto il successo della squadra di Ancelotti contro un Frosinone senza dubbio incapace di replicare alle iniziative di un Napoli scatenato. Ovviamente tanti voti alti nelle fila della squadra allenata da Carlo Ancelotti, che con questo successo replica alla Juve e rimane l'unica formazione che sembra in grado ...

Pagelle Frosinone-Cagliari 1-1 : highlights e tabellino del match : Pagelle Frosinone-Cagliari – Un punto a testa che serve a poco a entrambe le squadre. Frosinone e Cagliari al Benito Stirpe non si fanno male, chiudendo la gara sull’1-1. Partita con molte ammonizioni, specialmente dalla parte del Cagliari che collezione anche il rosso a Nicolò Barella, espulso nel finale. La rete di Cassata al quarto d’ora […] L'articolo Pagelle Frosinone-Cagliari 1-1: highlights e tabellino del match ...