Clown e cani in Pediatria a Vasto

(Di mercoledì 26 dicembre 2018) Chieti -hanno bussato questa mattina alla porta d'ingresso del reparto didel "San Pio da Pietrelcina" diper regalare un sorriso e una carezza ai bambini ricoverati anche in questo giorno di Natale in un letto d'ospedale. È l'iniziativa che da anni porta avanti l'associazione diterapia Ricoclaun di Rosaria Spagnuolo cui si è aggiunta quest'anno l'associazione dei Vigili del fuoco in congedo "Sinello Soccorso" di Vito De Filippis con ida ricerca e soccorso. Alla loro allegria, ai balli e ai dolci e caramelle distribuite ai bambini, al personale medico e infermieristico con l'inconfondibile naso rosso, si è aggiunto anche il compositore e musicista Fabio Clemente in arte Ketra per quella che è un'esperienza unica e coinvolgente. I piccoli ospiti si sono voluti ...