Thuram | ' Con CR7 Juve favorita per la Champions Il razzismo nel calcio'

calciomercato

: #Thuram: 'La #Juventus punta tutti gli anni alla vittoria della #ChampionsLeague, ma con #CR7 un po' di più' - DiMarzio : #Thuram: 'La #Juventus punta tutti gli anni alla vittoria della #ChampionsLeague, ma con #CR7 un po' di più' - JuveAddict1 : Thuram: 'Con Ronaldo Juve favorita in Champions.' | Tutto Juve - fantagazzetta : Thuram: 'La Juventus con CR7 può vincere la Champions. Omosessualità e calcio, questione sociale'… -

(Di martedì 25 dicembre 2018)- 'Ilè un riflesso della società in cui viviamo: cioè in un mondo maschilista. Ora per fortuna ci sono dei club che hanno le squadre femminili, è un messaggio potente e importante. ...