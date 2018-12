Tekken 7 | ecco perché il gioco non è arrivato su Nintendo Switch

eurogamer

(Di martedì 25 dicembre 2018)7 non è disponibile su, quindi, quando un recente commento del produttore delha fatto sembrare che Bandai Namco potesse portare il picchiaduro sull'ibrida solo con una forte richiesta dei fan, ha scatenato alcune polemiche.Bandai Namco ha supportatocon giochi come Dragon Ball FighterZ, Dragon Ball Xenoverse 2 Deluxe, ma la maggior parte dei titoli sembravano porting pubblicati in ritardo.7 è unche utilizza Unreal Engine 4 ed è tecnicamente ambizioso, forse troppo perCome segnala Gearnuke, il produttore di, Katsuhiro Harada, ha ora chiarito che il suo commento suè stato male interpretato e non si trattava della "richiesta dei fan", ma piuttosto delle limitazioni di Unreal Engine 4.Read more…