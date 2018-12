Red Dead Redemption 2 rimane in testa nella classifica UK

Red Dead Redemption 2 : un glitch dell'accampamento permette di esplorare aree ghiacciate altrimenti irraggiungibili : Red Dead Redemption 2 offre al giocatore un mondo sconfinato da poter esplorare a girare in lungo e in largo, e come riporta Dualshockers le zone da scoprire sono ben più di quelle che potremmo pensare.Sfruttando il Camping glitch, ovvero un glitch legato all'accampamento, ci è permesso esplorare le terre ghiacciate del lontano nord, spingendoci ben oltre i confini della mappa.La cosa che maggiormente colpisce è che anche oltre i confini di ...

Red Dead Redemption 2 : pubblicato un video convincente - ma potenzialmente falso - della versione PC : Red Dead Redemption 2 è un titolo che molti giocatori PC non vedono l'ora di giocare. Mentre Rockstar non ha ancora annunciato nulla di ufficiale in merito, ormai siamo quasi sicuri che si tratti di "quando" il gioco arriverà e non di "se". Ora, come segnala DSOGaming, un video è emerso online da questa presunta versione PC.Questo è molto probabilmente un video falso. Tuttavia, l'uomo / donna dietro il filmato ha fatto un lavoro eccellente. Se ...

Red Dead Redemption 2 domina la classifica UK : La scorsa settimana, Gfk Chart-Track ha riferito che Super Smash Bros. Ultimate era in testa nelle classifiche di vendita settimanali in UK. Questa settimana, essendo la sua seconda sul mercato, ha registrato un calo delle vendite del 52%, come riporta GamesIndustry, piazzandosi al quarto posto nella graduatoria.Come segnala Gamingbolt, Red Dead Redemption 2 di Rockstar, ha ripreso il primo posto questa settimana, registrando un aumento delle ...

Microtransazioni arrivano in Red Dead Online : lingotti d’oro acquistabili con denaro reale : Si comincia: Rockstar Games dà il via alla vendita di lingotti d'oro in Red Dead Online, acquistabili con denaro reale. Le Microtransazioni arrivano quindi ufficialmente nel gioco western Online, l'oro del gioco può essere acquistato con denaro reale in pacchetti di differenti dimensioni. Nella pagina delle Microtransazioni in Red Dead Online su PlayStation Store i giocatori avranno la possibilità di comprare i pack a partire da 9,99 euro che ...

Arrivano le microtransazioni in Red Dead Online : Rockstar vende l'oro di gioco per denaro reale : L'economia di Red Dead Online si fonda su due valute e come dovete sapere una delle due sono i soldi reali. Al momento del lancio, sottolinea Kotaku, era possibile ottenere oro, la valuta di gioco, solamente giocando. Ora invece possiamo acquistare oro anche con il denaro reale, con delle vere e proprie microtransazioni.E' dunque possibile acquistare diversi pacchetti a seconda delle nostre esigenze. A partire da 9,99 euro potremo avere 25 ...

Il natale arriva anche su Red Dead Online : annunciati numerosi regali per tutti i giocatori : Attraverso un messaggio comparso sul proprio blog, Rockstar ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno giocato fino ad ora la beta di Red Dead Online annunciando che l'aggiornamento 1.05, oltre a tante novità, includerà un sostanzioso bonus per le tasche degli utenti.Per cominciare, coloro che fino al 20 dicembre avranno effettuato almeno una volta l'accesso al comparto multigiocatore di Red Dead Redemption 2 riceveranno la bellezza di 15 ...

Red Dead Redemption 2 : un glitch audio accende le speculazioni su un remake del primo Red Dead Redemption : Attenzione agli spoiler: la notizia, per sua natura, include numerosi spoiler sul finale di Red Dead Redemption 2 e su quello del predecessore, Red Dead Redemption. Proseguite la lettura solo nel caso che non temiate di rovinarvi entrambi i finali.Considerando il design stesso della grandissima mappa di Red Dead Redemption 2, che include una vasta porzione di quella del primo Red Dead Redemption, era comprensibile che si rincorressero i rumor su ...

Red Dead Online : servono oltre 4 mila ore di gioco per sbloccare tutti gli oggetti : Red Dead Online, il comparto multigiocatore del pluripremiato Red Dead Redemption 2, si è attirato fin dal lancio moltissime critiche per la sua economia, che costringe i giocatori a un grind feroce per acquistare anche il più semplice degli oggetti.Rockstar ha ascoltato il feedback dei giocatori ed è prontamente intervenuta sui prezzi dell'equipaggiamento, anche se come riporta Forbes queste misure non sembrano aver risolto la situazione. Un ...

Red Dead Online Guida : Lingotti - Dollari e Pepite : In Red Dead Online, Rockstar offre la possibilità di acquistare armi, completi e molto altro utilizzando una valuta virtuale suddivisa in Lingotti, Dollari e Pepite. Come ottenere oro in Red Dead Online Dopo le numerose critiche ricevute in merito alla gestione del sistema monetario, Rockstar ha deciso di fare un cambio di rotta in Red Dead Online, abbassando il costo dei prodotti, incrementando l’oro che è ...

Servono 4268 ore in Red Dead Online per avere gli oggetti - Rockstar esagera? : Subito dopo l’uscita di Red Dead Online i giocatori hanno cominciato a lamentarsi per l’economia “sballata” del gioco. Un anello d’oro costava meno di una scatola di fagioli. Rockstar Games con un aggiornamento è corsa ai ripari, sistemando, a quanto pare solo in parte, il valore di diversi oggetti. Questo però sembra non bastare, perché secondo un recente report di Forbes Servono ben 4268 ore per acquistare tutti gli oggetti permanenti usando ...

Red Dead Redemption 2 e Red Dead Online si aggiornano con l'update 1.04 : Come segnala VG247.com, Rockstar Games ha pubblicato una patch per Red Dead Redemption 2 che risolve anche i problemi di Red Dead Online.l'update 1.04 di Red Dead Redemption 2 e Red Dead Online interviene a risolvere varie problematiche, come ad esempio il bug incontrato da alcuni giocatori che si ritrovavano bloccati al 90% durante il caricamento in RDR2. Il problema del caricamento è stato risolto anche in Red Dead Online: il bug impediva ai ...

Perché Red Dead Redemption 2 non è uscito su Switch? La spiegazione tirata per i capelli di Reggie Fils-Aime : Hollywood Reporter ha avuto l'opportunità di parlare con il presidente di Nintendo of America, Reggie Fils-Aime, per discutere di una varietà di argomenti. Una delle domande poste riguardava la ragione per cui Red Dead Redemption 2 non è arrivato anche su Nintendo Switch. Reggie Fils-Aime ha detto che questo è dipeso dal fatto che lo sviluppo del gioco di Rockstar è iniziato molti anni fa."Detto questo, quando esce un gioco come Red Dead ...

Nessun fix all’HDR per Red Dead Redemption 2 nella patch 1.04 - continua l’assurdo silenzio di Rockstar : C’è una notizia buona e una cattiva per Red Dead Redemption 2. Prima quella buona: l’open world di Rockstar Games ha ricevuto la patch 1.04 su PS4 e Xbox One. Anche se le note della patch non son molto specifiche, si conosce il peso di 1.4 GB e le migliorie che apporta al gioco. Risolve innanzitutto una serie di bug e problemi, come per esempio quelli di crash che hanno riscontrato diversi giocatori. Risolve anche problemi di lag, stuttering ...