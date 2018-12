NBA oggi | gli orari delle partite e come vederle in tv e streaming Il calendario completo

NBA - San Antonio Spurs - pioggia di triple e vittoria contro Minnesota : 17 punti di Belinelli : San Antonio Spurs-Minnesota Timberwolves 124-98 Gli Spurs sono guariti già da un po', anche se in attacco i texani stanno migliorando partita dopo partita per chimica, intesa e precisione, come ...

NBA 2019 - i risultati di oggi (5 Dicembre) : Belinelli sconfitto da Utah - Doncic trascina Utah contro Portland : Sono cinque le partite della notte NBA. Dopo aver saltato la sfida con Portland per un problema al collo, Marco Belinelli è tornato sul parquet, ma non è stato un rientro felice. Infatti i suoi San Antonio Spurs sono stati nettamente sconfitti dagli Utah Jazz per 139-105. Un match che ha visto sempre Utah in pieno controllo (+14 già dal primo quarto), con un Donovan Mitchell da 20 punti ed un Rudy Gobert in doppia doppia (18 punti e 10 ...

NBA 2019 - i risultati di oggi (4 dicembre) : Gallinari ne fa 24 e trascina i Clippers - ok Warriors e Thunder. I Nuggets battono i Raptors : Sette partite sono state giocate in questa notte NBA, con diversi confronti tra squadre in possesso di record simili e la sola Hawks-Warriors a far eccezione alla regola, vista la situazione diametralmente opposta delle due franchigie. La vera particolarità che viene fatta registrare è che solo i Minnesota Timberwolves riescono a vincere in casa propria. Altra notte di un certo rilievo per Danilo Gallinari, che si mette in società con Tobias ...

NBA Store a Milano : oggi l'apertura del primo negozio in Europa : Un appuntamento di cui sarà protagonista anche Sky Sport, presente con Alessandro Mamoli sin dalla mattina e in continuo collegamento con Sky Sport 24. Nello Store verrà registrata anche la striscia ...