Twitter | torna il tag sullo smartphone da cui si posta | ma solo per iPhone

wired

: #Bilancio2019. Sintesi seduta 22 dicembre: rinnovo fiducia a Governo, approvazione emendamento interamente sostitut… - SenatoStampa : #Bilancio2019. Sintesi seduta 22 dicembre: rinnovo fiducia a Governo, approvazione emendamento interamente sostitut… - RaiTre : Questa sera, in seconda serata su #Rai3, torna #LaMiaPassione. Ospite di @FedroMarra è @MarroneEmma che racconterà… - OfficialSSLazio : ?? #LazioCagliari 3-1 FT! #LaPrimaSquadraDellaCapitale torna a successo, sotto l'albero di Natale ci sono i 3? punt… -

(Di lunedì 24 dicembre 2018)(Getty Images)rimette in gioco una funzionalità che permette di capire da che dispositivo sia stato scritto un tweet. Una funzione che al momento segnalai post scritti dae non da Android, scatenando lo scontro tra i due sistemi operativi.Questa funzione era già attiva sunel 2012 quando sotto i tweet, di fianco alla data, compariva la scritta “via …”, una dicitura che indicava se il tweet era stato scritto dalla piattaforma web o dalla app. Con gli anni l’opzione è stata accantonata o nascosta dal social network ma, con l’ultimo aggiornamento, è stata ripristinata.L’annuncio ufficiale è arrivato tramite un tweet dello stesso fondatore di, Jack Dorsey: “Le informazioni sulla fonte sonote”.Source information back in the tweets pic..com/q5Qp7U8oS2— jack (@jack) 20 dicembre 2018Finora, a quanto dicono ...