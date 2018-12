Trovato morto vicino alla baita presa in affitto il giovane scomparso nel Comasco da

Mattia Mingarelli - Trovato morto scomparso in Valmalenco/ Il cadavere vicino alla baita da cui era sparito : Mattia Mingarelli, trovato morto 30enne scomparso in Valmalenco: cadavere individuato nel bosco vicino alla baita da cui era sparito. Le ultime notizie

Il dramma di Natale : Mattia è stato Trovato morto : Sono svanite le speranze di ritrovare Mattia Mingarelli ancora in vita. Il 30enne di Albavilla (Como), scomparso lo scorso 7...

Trovato morto Mattia - il 30enne scomparso dopo una gita in montagna| Chi era : Il 30enne aveva preso in affitto il rifugio per trascorrere una breve vacanza. Ancora nessuna notizia sulle cause del decesso

Ragusa - a Natale anziano Trovato morto in casa : Ragusa - Un anziano è stato trovato morto in casa oggi alle 13 nella sya abitazione di Ragusa, in via Aspromonte. Si tratta di Salvatore Mandarà. I vicini di casa si erano insospettiti perchè da più ...

Ragusa - uomo Trovato morto in casa : I vigili del fuoco del Comando provinciale di Ragusa sono intervenuti nella tarda mattinata di oggi in un'abitazione di via Aspromonte a Ragusa dove i vicini di casa avevano lanciato l'allarme perché ...

Ragusa - uomo Trovato morto in casa : Un uomo nella tarda mattinata è stato trovato morto in casa dai vigili del fuoco di Ragusa intervenuti sul posto dopo l'allarme lanciato dai vicini

Neonato Trovato morto a Terni : Natale fuori dal carcere per la mamma : Giorgia Guglielmi, la donna di 27 anni di Terni accusata di aver abbandonato il figlio appena nato in una busta poi lasciata nel parcheggio di un supermercato, potrà trascorrere i prossimi giorni in una struttura della Caritas di Perugia, e lì incontrare anche la sua primogenita.Continua a leggere

Giovanni Martorana Trovato morto in casa : l'attore de I Cento passi ucciso dalle esalazioni di una stufa : l'attore Giovanni Martorana è stato trovato morto a 53 anni nella sua casa di contrada Pezzingoli, a Monreale, Pa,. Il decesso dell'attore palermitano, detto U Saracinu , è avvenuto due giorni fa a ...

Tragedia a Pozzallo - uomo Trovato morto in spiaggia : E' mistero sulle cause della morte del 60enne trovato ieri senza vita in spiaggia a Pozzallo. L'uomo era morto già da ore. E' molto noto in città.

Calabria - lupo Trovato morto dalla polizia provinciale in Sila : è stato travolto da un’auto : Gli agenti della polizia provinciale di Cosenza in servizio presso il Distaccamento di San Giovanni in Fiore, durante un controllo del territorio dei comuni di San Giovanni in Fiore e Casali del Manco, sotto le direttive del Comandante Pasquale Monea e con il coordinamento del Sostituto Commissario Maria Antonietta Pignataro, hanno recuperato una carcassa di lupo appenninico (Canis lupus italicus), morto a causa di una collisione con un ...

CLOCHARD ALDO Trovato morto : IL GATTO 'HELIOS' LO VEGLIA TUTTA LA NOTTE/ Giallo a Palermo - senzatetto ucciso : CLOCHARD ALDO TROVATO MORTO a Palermo: il GATTO Helios con cui ha girato per il mondo è rimasto a VEGLIArlo. Solo lui sa davvero chi lo ha ucciso.

Vercelli : uomo Trovato morto in corso Italia : Non sono ancora chiare le dinamiche che, lunedì sera dopo le 21.30, hanno portato alla morte di un uomo. Il cadavere è stato trovato in un alloggio di corso Italia. Secondo le prime informazioni, si ...

Il clochard Aldo Trovato morto : vegliato tutta la notte dal gatto Helios con cui girava il mondo : L’uomo, 56 anni, aveva una ferita alla testa. Si indaga per omicidio. Il micio, che viveva con lui, gli è rimasto accanto fino all’arrivo delle forze dell’ordine. Poi è stato affidato a una donna

FONDATORE VINE Trovato morto A NEW YORK/ Colin Kroll - forse overdose da stupefacenti : FONDATORE VINE TROVATO MORTO a New YORK: Colin Kroll, 34 anni, rinvenuto senza vita nel suo letto. forse letale un'overdose da sostanze stupefacenti.