Serie A | Juve | tra corse | gol e prodezze | il 17 di Mandzukic porta bene

Biglietti Atalanta-Juventus : come acquistare gli ultimi tickets per la 18ma giornata di Serie A : Tra le gare del diciottesimo turno della Serie A di calcio, che si disputerà interamente mercoledì 26 dicembre, c’è l’incontro tra Atalanta e Juventus, in programma alle ore 15.00, che vedrà la battaglia sportiva tra i bianconeri, primi in classifica, ed i nerazzurri, al momento nel gruppone (nove squadre in sei punti) che lotta per il quarto posto. La Dea in casa ha totalizzato tredici punti in otto partite, frutto di quattro vittorie ed un ...

Serie C - Virtus Entella-Juventus U23 1-0 : Nizzetto lancia i liguri. Catania-Cavese 5-0 : CHIAVARI - I bianconeri di Zironelli cadono contro la Virtus Entella . Ai liguri basta il gol di Nizzetto al 12' del primo tempo, in una partita che non ha offerto tanti spunti, a parte il raddoppio ...

Risultati Serie C/ Classifiche aggiornate - diretta gol live score : poker Juve Stabia - pokerissimo Catania! : Risultati Serie C: Classifiche aggiornate, diretta gol live score delle partite in programma oggi domenica 23 dicembre nei gironi A e C per la 18giornata.

Serie C - i risultati della 18giornata : vola la Juve Stabia - goleada Catania. Piacenza in fuga - Monza ok : Un turno ricchissimo di gol quello che precede il Natale in Serie C . Gerarchie che cominciano a stabilirsi in maniera precisa in tutti e tre i gironi, con Piacenza , Pordenone e Juve Stabia pronte a ...

Serie A - sei squalificati per un turno. Atalanta contro la Juventus senza Toloi e Palomino : Sono sei i calciatori squalificati dal giudice sportivo, e tutti per un turno, dopo le partite della 17/a giornata di Serie A. Si tratta degli espulsi Palomino e Toloi, entrambi dell'Atalanta, dei ...

Serie A - la moviola : da Juventus-Roma a Chievo-Inter - tutti gli episodi : ROMA - La moviola della 17esima giornata di Serie A , iniziando dal big-match Juventus-Roma finito 1-0 per i campioni d'Italia, gol di Mandzukic ,. Juventus-Roma 1-0 - Chiellini-Olsen, ci sta ...

Serie A - la moviola : ok i gol annullati alla Juve. Toro - su Zaza serviva la Var : Va in archivio la 17ª giornata di Serie A, in un turno pre-natalizio che ha visto intervenire la Var su quasi tutti i campi, in molti casi in più di una occasione. J UVENTUS-ROMA - Massa di Imperia . ...

Serie A : Juventus-Roma 1-0 : ANSA, - ROMA, 22 DIC - La Juventus ha battuto la Roma per 1-0 , 1-0, , nel posticipo della 17/a giornata del campionato di calcio di Serie A. Ha deciso il march un gol di Mandzukic dopo 35' di gioco. ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : Juventus-Roma 1-0 - Mario Mandzukic decide la sfida dell’Allianz Stadium : CLICCA QUI PER LEGGERE LA DIRETTA LIVE DI Juventus-Roma Termina 1-0 il big match della 17esima giornata di Serie A tra Juventus e Roma. decide la sfida Mario Mandzukic al 35′ che insacca sull’ottimo cross di Mattia De Sciglio permettendo ai bianconeri di ottenere la 16ema vittoria in 17 confronti, confermandosi dominatrice assoluta di questo campionato con 49 punti (8 punti di vantaggio sul Napoli). Per la Roma un ko pesante visto ...

Serie A : il Napoli batte la Spal per 1-0 e si porta momentaneamente a -5 dalla Juventus : La 17^ giornata di Serie A ha visto il Napoli di Carlo Ancelotti opposto alla Spal di Leonardo Semplici. È stata una partita tutt'altro che semplice per i partenopei che sono riusciti a vincere con il risultato di 1-0 grazie ad una bellissima rete realizzata nel finale di primo tempo dallo spagnolo Raul Albiol. Gara ricca di azioni da goal - alcune delle quali molto belle - da una parte e dall'altra. Da segnalare l'ottima prestazione di Alex ...

Calcio femminile - Serie A : i risultati dell'undicesima giornata : Juve campione d'Inverno : La Juventus femminile anticipa i bianconeri di Allegri e si laurea campione d'Inverno prima di Natale. Il successo nell'undicesima giornata di campionato - l'ultima del girone di andata - consegna il ...