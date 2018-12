Londra | sell-off per 3I Group

Londra : sell-off per Gvc Holdings : In forte ribasso Gvc Holdings , che mostra un disastroso -3,81%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è ...

Londra : sell-off per Burberry : In forte ribasso la maison del lusso inglese , che mostra un disastroso -2,97%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Burberry più pronunciata ...

Londra : sell-off per Antofagasta : Aggressivo ribasso per la compagnia mineraria , che passa di mano in perdita del 3,37%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Antofagasta più ...