Inzaghi contro Inzaghi | la storia passa per Bologna

Bologna-Milan 0-0 La Diretta Inzaghi contro Gattuso : in palio punti pesanti per salvezza e Champions : Si chiude con un inconsueto posticipo del martedì sera il programma della 16a giornata di Serie A: allo stadio Dall'Ara si sfidano questa sera Bologna e Milan, in un match dall'importanza capitale per ...

Bologna-Milan in tv : dove vedere la diretta streaming - Inzaghi-Gattuso rossoneri contro : Bologna-Milan in diretta tv e streaming: telecronisti Bologna-Milan sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Serie A , satellite, digitale terrestre e fibra, e Sky Sport 251 , satellite e fibra, , ...

Calcio - 16a giornata Serie A 2018-2019 : Atalanta-Lazio e il derby di Torino le sfide più attese - Inzaghi si gioca la panchina contro il Milan : Chiusa la fase a gironi delle coppe europee per le formazioni italiane impegnate, tra domani, sabato 15 dicembre, e martedì 18 dicembre andrà in scena la sedicesima giornata del campionato di Serie A 2018-2019 di Calcio. Quando restano soltanto quattro partite alla chiusura del girone di andata, la Juventus continua a guidare la classifica con ampio margine sul Napoli secondo. Ancora più indietro le Milanesi e la Lazio, che si contendono la zona ...

Bologna - Inzaghi respira e pensa già alla partita contro l’Empoli : Al termine del match del “Dall’Ara” valido per i sedicesimi di Coppa Italia e vinto contro il Crotone con un netto 3-0, Filippo Inzaghi ha analizzato la gara ai microfoni di Rai Sport: “Non è che si vince perché si va in ritiro, sennò dovremmo andarci in tutto l’anno. È un gruppo serio, il nostro non è un ritiro punitivo. Questa squadra si impegna, non sono arrivati i risultati che volevamo, ma li vedo ...

Lazio - punto di scontro. Inzaghi-Lotito rapporto incrinato : Partiamo da un equivoco dal quale bisogna immediatamente uscire: la Lazio è una squadra da Champions? No, a sentire Inzaghi. Il quarto posto l'obiettivo fissato, invece, da Lotito e sottolineato dal ...

Lazio - Inzaghi contro il Milan cerca l'allungo : Dai banchi condivisi a Coverciano alle panchine bollenti di Milan e Lazio. Gattuso c'è arrivato più tardi, ma adesso è diventato il tabù d'Inzaghi: 'Aveva già dimostrato a Pisa di essere forte. È un ...

Lazio-Milan - Simone Inzaghi pronto allo scontro diretto : “una gara che vale molto in chiave Champions” : Lazio, Simone Inzaghi ha presentato l’incontro col Milan confermando l’assenza di Leiva in mezzo al campo così come i problemi di Durmisi “Speriamo domani che i ragazzi si regalino una grande partita, siamo quarti e vogliamo mantenere la posizione. Ci aspetta una partita importante, uno scontro diretto contro una grande ma abbiamo nelle corde certe partite”. Battere il Milan per consolidare il quarto posto in ...

Lazio-Marsiglia - Inzaghi : “Fatti sei punti contro una squadra molto forte” : Lazio-Marsiglia, LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di “Sky Sport”, Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, ha rilasciato alcune dichiarazioni parlando della vittoria sul Marsiglia in Europa League: “I ragazzi sono stati bravi, tutti quanti. Abbiamo fatto sei punti con il Marsiglia, una squadra davvero forte. Questo è il secondo anno che andiamo ai […] L'articolo Lazio-Marsiglia, Inzaghi: “Fatti ...

Meraviglia Lazio - successo contro il Marsiglia e qualificazione : Parolo-Correa - la squadra di Inzaghi vola [FOTO] : 1/16 Alfredo Falcone - LaPresse ALFRE ...

Lazio - Inzaghi soddisfatto : “Riscatto dopo la sconfitta contro l’Inter - Milinkovic sta migliorando” : dopo la sconfitta casalinga contro l’Inter, la Lazio ha ricominciato subito a correre strapazzando la Spal. A fine partita, Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di DAZN: “Abbiamo fatto una buona partita, contro un’ottima squadra. Abbiamo vinto una partita importante. I ragazzi sono stati bravi a riscattarsi dopo la gara contro l’Inter“. Su Caicedo partner di Immobile: “Bravissimi tutte e due. Bene ...

Accadde oggi - 3 novembre 2010 : Inzaghi strepitoso contro il Real Madrid - l’attaccante entra nella storia : Inzaghi inizia la stagione 2010-2011 segnando il gol del definitivo 4-0 a San Siro contro il Lecce nella prima giornata di campionato. Dopo essere stato superato da Raúl come miglior marcatore nelle competizioni UEFA per club il 20 ottobre 2010 (doppietta all’Hapoel Tel Aviv), il 3 novembre 2010 anche Inzaghi, nel match contro il Real Madrid, segna una doppietta che gli consente di raggiungere nuovamente lo spagnolo a quota 70 gol ...

Inzaghi ha scelto : contro la Spal regia a Cataldi. A Immobile il Premio Scopigno : Il film della Champions League con Cataldi in regia. Simone Inzaghi ha scelto l'ex Benevento come sostituto di Leiva e Badelj per la sfida con la Spal. Il croato è alle prese con una distrazione al ...