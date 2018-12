Inter-Rapid Vienna | quando si gioca? Date | programma | orari e tv delle sfide di andata e

Inter -Rapid Vienna - Zanetti : “Sorteggio ok. Nedved? No comment” : INTER RAPID Vienna , SORTEGGIO BENEVOLO IN EUROPA LEAGUE- Sognava sicuramente ben altro sorteggio, l’Inter. Oggi a Nyon i nerazzurri speravano di avere la propria pallina nelle urne di Champions, ma alla fine ci si è dovuti “accontentare” dei sedicesimi di Europa League. Dopotutto, all’Inter, oggi non è andata nemmeno male: il Rapid Vienna sarà l’avversario […] L'articolo Inter-Rapid Vienna , Zanetti : ...

Inter Rapid Vienna - Zanetti : “Sorteggio ok. Nedved? No comment” : Inter Rapid Vienna , SORTEGGIO BENEVOLO IN EUROPA LEAGUE- Sognava sicuramente ben altro sorteggio, l’ Inter . Oggi a Nyon i nerazzurri speravano di avere la propria pallina nelle urne di Champions, ma alla fine ci si è dovuti “accontentare” dei sedicesimi di Europa League. Dopotutto, all’ Inter , oggi non è andata nemmeno male: il Rapid Vienna sarà l’avversario […] L'articolo Inter Rapid Vienna , Zanetti : ...

Inter - Zanetti non si fida del Rapid : “giocare il giovedì non è mai semplice. Nedved? Non capisco le sue parole” : Il vicepresidente dell’Inter ha parlato dopo il sorteggio di Europa League, soffermandosi anche su altri argomenti L’Inter pesca gli austriaci del Rapid Vienna nel sorteggio valido per i sedicesimi di finale di Europa League, andati in scena a Nyon nella sede dell’Uefa. foto sito Inter Un accoppiamento non proprio complicato per i nerazzurri, che non abbasseranno comunque la guardia come riferito dal vicepresidente ...