Inter | Nainggolan in anticipo alla Pinetina

Inter - Nainggolan sospeso e multato dalla società : Continua la crisi nera in casa Inter, sia in campo che fuori. I risultati stentano ad arrivare visto che nelle ultime partite sono arrivate due sole vittorie, contro il Frosinone e contro l'Udinese, e questo ha messo in discussione l'operato dell'allenatore, Luciano Spalletti, accusato di aver sbagliato alcune scelte di formazione, soprattutto nelle gare decisive. Anche fuori dal campo le cose non sembrano andare bene comunque, visto che ieri è ...

Inter - indiscrezione su Radja Nainggolan : cosa ha combinato per meritarsi la sospensione : Evidentemente le vacanze di Natale non portano consiglio a Radja Nainggolan che, dopo la deludente partita Chievo-Inter, ha pensato di presentarsi a notte fonda in un locale della movida milanese per festeggiare non si sa bene cosa. Maglietta d' ordinanza, tatuaggi in bella vista e cappellino rivolt

Caso Nainggolan all’Inter - il retroscena : “durante la festa di Natale…” : L’Inter non sta di certo attraversando un buon momento, il club nerazzurro è reduce dalla brutta eliminazione in Champions League mentre nell’ultimo match di campionato ha dovuto fare i conti con il pareggio contro il Chievo. Nelle ultime ore è scoppiato il Caso Nainggolan, provvedimento disciplinare nei confronti del calciatore per comportamenti non proprio consoni ad un professionista, nelle ultime ore novità importanti ...

Inter - Nainggolan multato : salta l'Empoli e a gennaio cessione possibile : Alla base della decisione del club, secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport , ci sarebbe un ritardo all'allenamento di circa una ventina di minuti. L'ennesimo ritardo, ma si parla anche di una ...

Calciomercato Inter - Nainggolan sospeso : riprende quota l’ipotesi Cina : Calciomercato Inter – L’Inter che ha deciso di escludere dall’attività agonista di Radja Nainggolan per un non ben specificato motivo è senza dubbio la notizia del giorno in casa nerazzurra. Un vero e proprio caso, dovuto, secondo quanto riportato da Sky Sport, a dei numerosi ritardi alle sedute di allenamento ad Appiano Gentile. Un ultimo […] L'articolo Calciomercato Inter, Nainggolan sospeso: riprende quota ...

Caso Nainggolan - multa salatissima dell’Inter ai danni del belga : ripercussioni sul mercato? : Come se non bastasse la sospensione decisa dalla società per l’ennesimo ritardo agli allenamenti, l’Inter ha deciso di infliggere a Nainggolan anche una multa di 100 mila euro, una sanzione abbastanza salata per episodi del genere. A destare scalpore presso il club nerazzurro ha inciso sicuramente anche l’ultimo scandalo emerso in merito al vizio del gioco del belga, che solo in una serata avrebbe perso 150 mila euro al ...

L'Inter sospende Radja Nainggolan per motivi disciplinari : In settimana, Naingolan era finito alla ribalta per un fatto di cronaca perché vittima di una truffa che gli è costata ben 150mila euro, denaro da lui destinato a far fronte ad una perdita al gioco! ...

Nainggolan sospeso dall'Inter : tutti gli eccessi di Radja tra fumo - ritardi - social e discoteche : Radja sospeso dall'Inter per motivi disciplinari: in una stagione da uomo in più che si sta per ora rivelando un inferno, tra guai fisici, appena lasciati alle spalle, e un nuovo stop, forzato, per di ...

Nainggolan sospeso - ora può diventare un serio problema per l'Inter : Non sembra esserci pace per il centrocampista belga dell'Inter, Radja Nainggolan. Il Ninja questa mattina è arrivato tardi all'allenamento e la società nerazzurra ha deciso di sospenderlo; dunque il giocatore salterà il big match contro il Napoli, in programma mercoledì, nel giorno di Santo Stefano, nel turno infrasettimanale valido per la diciottesima giornata di campionato. Il tecnico nerazzurro, Luciano Spalletti, dovrà fare i conti con ...

L'Inter sospende Nainggolan : Radja Nainggolan è stato sospeso momentaneamente dall'attività agonistica per motivi disciplinari : lo comunica con una nota L'Inter annunciando di aver anche multato il giocatore nerazzurro. Radja ...

Inter-Nainggolan - caso belga in casa narazzurra : salta il Napoli : INTER NAINGGOLAN, LA RICOSTRUZIONE- L’indomani il pareggio in casa del Chievo, scoppia la grana Nainggolan in casa Inter. Il belga, che ieri ha giocato al Bentegodi nell’1-1 nerazzurro contro i clivensi, si sarebbe reso protagonista di un ritardo stamani alla ripresa degli allenamenti. Un episodio che non è andato già alla dirigenza, che ha deciso […] L'articolo Inter-Nainggolan, caso belga in casa narazzurra: salta il Napoli ...

Radja Nainggolan in ritardo all'allenamento - sospeso e multato dall'Inter. Salterà il Napoli : Grossa grana all'Inter, quella di Radja Nainggolan. Il belga è infatti stato sospeso e multato dalla società nerazzurra per essersi presentato all'allenamento di questa mattina, 23 dicembre, in ritardo. Il provvedimento "per motivi disciplinari" si legge in un Tweet dell'Inter, è stato adottato dall

nainggolan - guai senza fine -il ninja di spalletti non giochera' Inter-napoli : ecco perche' - Sport : Da gazzetta.it nainggolan Radja nainggolan non giocherà inter-napoli. 'Momentaneamente sospeso dall'attività agonistica per motivi disciplinari', si legge nel comunicato pubblicato dall'Inter. Il ...

L’Inter ha sospeso il calciatore Radja Nainggolan per motivi disciplinari : L’Inter ha comunicato di aver «momentaneamente sospeso dall’attività agonistica per motivi disciplinari» il calciatore Radja Nainggolan. Salterà quindi la partita tra Inter e Napoli che si giocherà il 26 dicembre. L’Inter non ha comunicato i motivi della sospensione ma diversi giornali, tra