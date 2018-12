: Donna travolta e uccisa da auto a Roma - TelevideoRai101 : Donna travolta e uccisa da auto a Roma - NewsTG_ : #ULTIMORA ROMA: Donna sui 50 anni travolta e uccisa da un'auto nel tardo pomeriggio in viale Aventino: Inutili i soccorsi - TeleClubItalia : NAPOLI | L'INCIDENTE La vittima è stata investita dopo un primo scontro tra il motoveicolo e una vettura. Indagini… -

Unaè morta investita da un'nel centro di. E' accaduto in via San Saba nel quartiere Aventino, uno dei sette colli della Capitale. La vittima è una 73enne, deceduta sul colpo. A condurre la macchina un uomo di 76 anni portato in ospedale per gli accertamenti di rito sull'assunzione di alcol e droga. Il veicolo è stato sequestrato. Sembra che la, al momento dell'impatto,stesse attraversando con il semaforo rosso. Sono in corso accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.(Di lunedì 24 dicembre 2018)