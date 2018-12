Tragico incidente sulla Cassino-Sora | muore una donna | feriti i due figli

Michele - morto a 20 anni nel Tragico incidente di Calcinato : Quattro amici, tutti giovanissimi, viaggiavano lungo una strada nella campagna bresciana quando nei pressi del cavalcavia...

Calabria - 2 giovanissimi ragazzi muoiono in un Tragico incidente stradale : Poche ore fa un drammatico incidente stradale si è verificato in Calabria e ha causato il decesso di due giovanissimi ragazzi che avevano 18 e 19 anni. Uno dei due ragazzi è deceduto sul colpo, mentre l'altro è stato trasportato in ospedale ed è deceduto poco dopo l'arrivo a causa delle gravissime ferite riportate. Calabria, incidente stradale mortale: due ragazzi perdono la vita Nella notte di oggi 20 dicembre due giovani ragazzi di soli 18 e ...

Salerno - Tragico incidente : muoiono due ragazzi di 17 e 18 anni - tre feriti : Una vera e propria tragedia, l'ennesima riguardante la morte di due giovani persone, quella che si è verificata purtroppo sulle strade nel corso della notte tra sabato 15 e domenica 16 dicembre. Il drammatico episodio si è consumato nella provincia di Salerno, precisamente sulla strada statale 19 che fa da collegamento tra Eboli e Battipaglia. Ben tre le autovetture coinvolte nell'incidente, secondo quanto riferisce il noto sito di Sky Tg24, di ...

Flixbus - Tragico incidente a Zurigo : muore un'italiana di 37 anni : Un pullman Flixbus partito da Genova si è schiantato contro un muro sull'autostrada A3, nei pressi di Zurigo. Una donna italiana di 37 anni è morta e 44 sono rimaste ferite: tre...

Verissimo - il Tragico incidente di Walter Nudo : 'I medici erano sicuri che morissi' : Un'intervista a cuore aperto quella di Walter Nudo a Verissimo , in onda oggi, sabato 15 dicembre. Il vincitore della terza edizione del Grande Fratello Vip si è raccontato a tutto tondo rivelando, ...

Andrea Mainardi in ospedale - incidente Tragicomico al Gf Vip : Andrea Mainardi, uno dei finalisti del Grande Fratello Vip 3, finisce in ospedale. Ieri sera, lo chef ieri sera, era un po' alticcio ed è andato a sbattere con la faccia contro il vetro della veranda. ...

Andrea Mainardi in ospedale - incidente Tragicomico al Gf Vip3 : Andrea Mainardi, uno dei finalisti del Grande Fratello Vip 3, finisce in ospedale. Ieri sera, lo chef ieri sera, era un po’ alticcio ed è andato a sbattere con la faccia contro il vetro della veranda. L’impatto è stato così forte che ha perso sangue dal naso e si sono gonfiate le labbra. Non è bastato mettere la borsa del ghiaccio perché il dolore era talmente forte che Andrea Mainardi è stato portato al Pronto Soccorso per sospetta frattura del ...

Tragico incidente alla porte di Teramo - muoiono moglie e marito : Teramo - Un Tragico incidente è avvenuto alle prime ore del pomeriggio tra gli svincoli Gammarana e Teramo Ovest, è costato la vita a Spartaco Ambrosii, 74 anni, e la moglie Nannina Di Giulio, 72 anni, ambedue originari di Isola del Gran Sasso, ma residenti e Teramo. L'auto, una Lancia Delta con a bordo i due coniugi si è scontrata frontalmente con una monovolume alla cui guida E.G. avvocato 58enne che è rimasto a sua ...

Tragico incidente in costiera - centauro si schianta contro le rocce : muore sul colpo : Un gravissimo Incidente stradale è avvenuto nella mattinata di ieri, mercoledì 5 dicembre, sulla costiera sorrentina, lungo la strada statale 163 che collega i comuni di Vico Equense e Positano, in direzione Tordigliano. Un uomo di mezza età, a bordo di uno scooter di grossa cilindrata, un veicolo marca Honda modello SH di colore bianco, si è schiantato al suolo in seguito ad un sinistro stradale, le cui cause sono ancora in corso di ...

Tragico incidente nel bellunese : conducente dell’auto muore trafitto dal guardrail : Drammatico incidente nel bellunese: un uomo di 56 anni ha perso la vita dopo essersi schiantato contro il guardrail: proprio la protezione a bordo strada ha trafitto il veicolo e il suo conducente, per cui non c'è stato nulla da fare nonostante un intervento di urgenza che si è però rivelato vano.Continua a leggere

Tragico incidente per Michele Bravi : Ermal Meta lo sostituisce a Verissimo : incidente per Michele Bravi e sostituzione nella puntata di oggi di Verissimo. Questa giornata continua a regalare una serie di emozioni e di colpi al cuore al pubblico che da sempre segue una delle ugole d’ore dei talent e, in particolare, di X Factor. Michele Bravi è stato annunciato tra gli ospiti di Verissimo per presentare il suo libro ma così non è stato. Michele Bravi ANNULLA LE SUE PROSSIME DATE Dopo la registrazione di giovedì ...

X-Factor - Tragico incidente per Michele Bravi : una donna in moto muore davanti a lui : L'ex vincitore di X-Factor, Michele Bravi , è rimasto coinvolto in un terribile incidente stradale lo scorso giovedì sera nel quale è morta una donna di 60 anni. Il cantante di 23 anni era alla guida ...

Tragico incidente nella galleria di Laives - una persona muore tra le lamiere della sua auto : Tragedia questa mattina nella galleria di Laives. Alle 6.40 un camion ed un'automobile si sono scontrate frontalmente e, nell'incidente, una persona, rimasta intrappolata all'interno della macchina, ha perso la vita a seguito delle gravi ferite riportate. Una seconda persona ha riportato ferite medie ed è stata trasportata all'ospedale di Bolzano. Sul posto il medico d'urgenza, i vigili del fuoco di Laives e Bronzolo ed i Carabinieri.