“Sostegno | non un’ora di meno!” | iniziativa a favore della ‘vera’ inclusione

(Di domenica 23 dicembre 2018) L’argomento sostegno tiene banco in queste ore che precedono il Natale 2018. Sono tanti in Italia gli alunni con gravi disabilità che avrebbero la necessità di un insegnante che dedica loro tutte le ore disponibili, il che avviene molto raramente. Questo si limita, purtroppo, solo ai casi davvero gravi.In questi casi però si finisce per non vedere in classe neanche per dieci minuti né l’alunno né il collega a lui assegnato. Insomma, uno schiaffo legalizzato all’che dovrebbe comportare la permanenza in classe dell’alunno e l’integrazione piena di quest’ultimo con il resto del gruppo classe.Questo fenomeno pare essere ormai radicato, così come quello altrettanto paradossale in cui si assiste sempre più ad insegnanti di sostegno ai quali sono assegnati contemporaneamente 3 o 4 alunni nella stessa classe. Certamente un grosso risparmio ...