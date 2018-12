: Pompei, scoperto il cavallo bardato del comandante: è morto nella stalla insieme al padrone - cresammarco : Pompei, scoperto il cavallo bardato del comandante: è morto nella stalla insieme al padrone - TelevideoRai101 : Scoperto cavallo del generale a Pompei - CarrelGilberto : Pompei, scoperto il cavallo bardato del comandante: è morto nella stalla insieme al padrone -

Alto, di gran razza, bardato di tutto punto con sella e finimenti riccamente decorati in bronzo. E' lo splendidodi un altissimo magistrato militare,forse preparato per consentire al suo padrone di correre in soccorso alla cittadinanza nelle ore dell'eruzione del Vesuvio nel 79 d.C. I resti delsono stati scoperti in una stalla in una zona fuori le mura del sito archelogico. L'animale era assieme ad altri due o tre cavalli, sicuramente soffocati dalle ceneri e dai vapori bollenti (nube piroplastica).(Di domenica 23 dicembre 2018)