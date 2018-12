Conte in Libia vede Al Serraj | 2019 sia l' anno della svolta

Libia - Conte : auguro 2019 sia anno svolta : 12.52 "Non vogliamo decidere le sorti del popolo libico, ma come Paese abbiamo a cuore le sue sorti ed è questa la ragione per cui ci siamo incontrati a novembre a Palermo e per cui oggi sono qui", ha detto il premier Conte incontrando il presidente libico al Serraj a Tripoli,secondo quanto riferito da fonti di Palazzo Chigi. Conte auspica che il 2019 possa essere "l'anno della svolta"per la Libia e ha sottolineato che l'Italia vuole offrire ...

Libia - Conte : è anno della svolta - abbiamo a cuore popolo libico : Roma, 23 dic., askanews, - Si sono conclusi a Tripoli gli incontri bilaterali del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte con il presidente Al Serraj e con il presidente dell'Alto Consiglio di Stato ...

Libia - premier Conte giunto a Tripoli : 9.20 Il presidente del Consiglio, Conte, è giunto a Tripoli. In mattinata incontrerà il presidente Al Sarraj. E' quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi. Succesivamente, il premier vedrà il presidente dell'Alto consiglio di Stato, Al Meshri.

Giuseppe Conte in Libia - altro passo verso Haftar : È la missione dell'"equivicinanza". Una missione "itinerante", tra Tripoli e Bengasi: una tappa che segna un ulteriore riavvicinamento tra l'Italia e l'uomo forte della Cirenaica, il generale Khalifa Haftar. Domenica prenatalizia in trasferta per Giuseppe Conte. Una trasferta in un campo insidioso, al limite dell'impraticabilità politica e militare: la Libia. Una missione preparata in gran segreto dalla nostra diplomazia e dai ...

Domani Conte in Libia - vedrà il premier Serraj e il generale Haftar : Domani il premier Giuseppe Conte sarà in Libia, dove vedrà il primo ministro Fayez Serraj e il generale Khalifa Haftar. Incontri anche con il capo dell'Alto Consiglio libico, Khaled Meshri, e con il ...

Conte sbarca in Libia : summit col premier e il generale : La missione libica di Conte rientra nel percorso assegnato all 'Italia e messo in campo dall' Onu per la stabilizzazione politica e istituzionale del paese nordafricano. Previsti anche altri ...

Libia - domani Conte vede Serraj e Haftar : 13.20 Missione in Libia, domani, per il premer Conte, che incontrerà il premier Serraj a Tripoli e il generale Haftar a Bengasi. La visita di Conte prevede anche incontri con il presidente della Camera dei rappresentanti, Saleh, e con il capo dell'Alto consiglio libico, Meshri. Ieri il colloquio telefonico di Conte con l'inviato dell'Onu, Salamé, in cui è stato ribadito come il lavoro dell'Italia rientri nel percorso ideato dall'Onu per ...

LIBIA - VERTICE Conte-HAFTAR A PALAZZO CHIGI/ Premier "favorire processo stabilizzazione" : referendum a gennaio - IlSussidiario.net : LIBIA, CONTE-HAFTAR, incontro a PALAZZO CHIGI. Ultime notizie 'Favorire il processo di stabilizzazione del Paese'. VERTICE oggi a Roma

Giuseppe Conte "incorona" Haftar per tutelare gli interessi italiani in Libia : Se non è una "incoronazione", ci assomiglia molto. Roma ha trovato il "Gendarme" libico delle frontiere esterne: il generale Khalifa Haftar. Una investitura che trova il consenso degli Stati Uniti. Per la terza volta in 36 giorni, l'uomo forte della Cirenaica è "sbarcato" in Italia. La terza visita è iniziata mercoledì, quando il generale ha incontrato a Roma l'ambasciatore Usa a Tunisi, Daniel Rubinstein, che ...

Libia : Conte - summit Palermo ok Italia : A chi invitava il governo ad avere una maggiore presenza, al fianco delle imprese, nel mondo, Conte ha risposto citando, come esempio, proprio la Conferenza di Palermo terminata poco più di 24 ore fa.

Libia - Conte : 'Mai dubitato su presenza Haftar - mi aveva dato la sua parola d'onore' : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Libia - Conte : 'L'obiettivo dell'Italia è dialogare con tutti' : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse