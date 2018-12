Battaglia in Senato prima del sì alla manovra Dal 27 dibattito alla Camera

Manovra - pisolini e gioco a “solitario” : la lunga Battaglia dei senatori contro il sonno in Aula : La lunga notte della Manovra a Palazzo Madama mette in difficoltà più di un senatore. Tra le più colpite dalla stanchezza, Paola Binetti, che schiaccia più di un pisolino durante la discussione generale. Molti senatori, per restare svegli si concentrano su smartphone e tablet e alla fine anche Binetti trova un rimedio contro il sonno: una bella partita a ‘solitario‘ tenendo il suo tablet sotto la scrivania, al riparo da occhi ...

Manovra - Battaglia in Senato : il governo pone la fiducia. Il Pd : “Ricorso alla Consulta” : Maratona notturna, al Senato, per approvare il maxiemendamento alla Manovra. Il testo di 270 pagine stravolge totalmente la legge di Bilancio, inserendo i dettagli scaturiti dall’accordo con la commissione europea e le misure su cui Lega e M5S si sono accordati all’ultimo. Le opposizioni, Pd, LeU e Forza Italia in testa, attaccano non solo il merit...

Manovra - Battaglia in Senato : il voto rischia di slittare dopo nuovo stop in commissione : Maratona notturna, al Senato, per approvare il maxiemendamento alla Manovra. Il testo di 270 pagine stravolge totalmente la legge di Bilancio, inserendo i dettagli scaturiti dall’accordo con la commissione europea e le misure su cui Lega e M5S si sono accordati all’ultimo. Le opposizioni, Pd, LeU e Forza Italia in testa, attaccano non solo il merit...

Midterm : Senato resta a Repubblicani - ancora Battaglia per la Camera : È battaglia all'ultimo voto per il controllo della Camera Usa, dove sono favoriti i democratici, mentre i Repubblicani conservano il controllo del Senato. Sono le indicazioni che emergono...

Midterm : Senato resta a Repubblicani - ancora Battaglia per la Camera : È battaglia all'ultimo voto per il controllo della Camera Usa, dove sono favoriti i democratici, mentre i Repubblicani conservano il controllo del Senato. Sono le indicazioni che emergono...

Midterm : Battaglia per la Camera. ?Senato verso i Repubblicani : È battaglia all'ultimo voto per il controllo della Camera Usa, dove sono favoriti i democratici, mentre i Repubblicani sembrano poter agevolmente conservare il controllo del Senato. Sono...