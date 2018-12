Samsung Galaxy S10 con modalità ‘Bright Night’

Smartphone Android in offerta oggi 22 dicembre : Nokia 7 Plus - Huawei P20 Pro - Google Pixel 2 XL - Samsung Galaxy Note 9 e altri : Il mercato degli store online è in continuo fermento e il weekend che ci conduce a Natale porta con sé una bella carrellata […] L'articolo Smartphone Android in offerta oggi 22 dicembre: Nokia 7 Plus, Huawei P20 Pro, Google Pixel 2 XL, Samsung Galaxy Note 9 e altri proviene da TuttoAndroid.

Samsung aggiorna Galaxy Watch LTE e Internet Browser : Samsung Galaxy Watch LTE e Samsung Internet Browser si aggiornano: il primo riceve un nuovo firmware che porta miglioramenti all'autonomia, il secondo raggiunge la versione 8.2 nel canale stabile. L'articolo Samsung aggiorna Galaxy Watch LTE e Internet Browser proviene da TuttoAndroid.

Recensione Samsung Galaxy A9 2018 : le quattro fotocamere posteriori sono divertenti da utilizzare - i selfie convincono meno : Le quattro fotocamere posteriori sono il vero tratto distintivo del Galaxy A9 2018. Il nuovo smartphone Android di Samsung è il primo al mondo a poter contare su un simile comparto fotografico, che dal prossimo anno potrebbe invece spopolare anche perché, lo diciamo subito, convince e fa intravedere interessanti potenzialità. Si tratta comunque di uno smartphone in grado di offrire tanto altro: le prestazioni sono di buon livello, c’è un ...

Niente temi a pagamento sui Samsung Galaxy con Android Pie? Un chiarimento doveroso : Si parla tanto in queste settimane dei Samsung Galaxy che riceveranno l'aggiornamento del sistema operativo Android Pie, oltre a quello dell'interfaccia One UI. Tra le novità apportate dal nuovo pacchetto software, una non è stata particolarmente gradita dal pubblico. Come riportato non molto tempo fa sulle nostre pagine, infatti, sarà sì possibile scaricare temi gratis dallo store del colosso coreano, ma allo stesso tempo ci sarà un limite ...

Boccone amaro Samsung Galaxy S8 e Note 8 : Bixby 2.0 ancora rimandato : Ci spiace dovervi dire che il colosso di Seul è tornato sul discorso di Bixby 2.0, affermando che l'assistente virtuale verrà reso disponibile, in questo primo frangente (quindi entro la fine di dicembre, come vi avevamo raccontato in questo articolo dedicato) solo a bordo dei Samsung Galaxy S9 e S9 Plus, lasciando fuori i Samsung Galaxy S8 e S8 Plus, ed il Note 8, almeno per il momento. Oltretutto, tra le lingue supportata non sembra figurare ...

Samsung Galaxy A7 (2018) è disponibile nella Juventus Special Edition : Samsung ha rilasciato una nuova versione del suo Galaxy A7 (2018) dedicata ai tifosi della Juventus: si chiama Samsung Galaxy A7 Juventus Special Edition e include un'esclusiva personalizzazione. L'articolo Samsung Galaxy A7 (2018) è disponibile nella Juventus Special Edition proviene da TuttoAndroid.

Tanto complesso il Samsung Galaxy S10 : produzione anticipata nonostante presentazione del 20 febbraio? : Il Samsung Galaxy S10 (insieme alle sue varianti S10 Plus e S10 Lite) non sarà uno smartphone come tutti gli altri. Il produttore sembra voler mettere fin d'ora l'accento sull'eccezionalità della sua prossima generazione e lo specifico aspetto ha pure delle conseguenze non di poco conto: la produzione di massa dei device sarebbe già cominciata e decisamente in anticipo rispetto a quanto accaduto negli anni scorsi per il Samsung Galaxy S9, S8 e a ...

Samsung Galaxy J6 (2018) - Nokia X7 e Nokia 3 si aggiornano con le patch di dicembre e altre novità : Buone notizie per i possessori di Samsung Galaxy J6 (2018), Nokia X7 e Nokia 3: i tre smartphone, nfatti, hanno ricevuto un nuovo aggiornamento L'articolo Samsung Galaxy J6 (2018), Nokia X7 e Nokia 3 si aggiornano con le patch di dicembre e altre novità proviene da TuttoAndroid.

Almeno 3 novità certe per Samsung Galaxy S8 e Note 8 con Android Pie : primo firmware in giro : In questi giorni si parla molto di device lanciati sul mercato nel 2018 in procinto di ricevere un aggiornamento attesissimo come Android Pie, tuttavia è importante analizzare la situazione di prodotti leggermente più datati, come nel caso dei vari Samsung Galaxy S8 e Note 8. Premesso che entrambi siano destinati a fare questo step, è chiaro che i tempi siano qui leggermente più lunghi rispetto ai loro successori, ma oggi 20 dicembre possiamo ...

Samsung Galaxy M20 - caratteristiche dello smartphone low cost : La nota azienda sudcoreana Samsung ha messo a punto degli smartphone più accessibili per le tasche degli acquirenti meno abbienti. Oltre ai modelli che si aggirano intorno ai 1.000 euro nel 2019 sarà possibile trovare anche device altrettanto innovativi che non superano i 300 euro di costo. In questa categoria rientra il Samsung Galaxy M20, disponibile sul mercato indiano soltanto il prossimo anno. Samsung lancerà il Galaxy M20 in India: ...

Samsung Galaxy S7 e S7 Edge ricevono le patch di dicembre - LG G6 quelle di novembre : Samsung Galaxy S7, Galaxy S7 Edge e LG G6 stanno ricevendo dei nuovi aggiornamenti con le patch di dicembre per Samsung e novembre per LG. L'articolo Samsung Galaxy S7 e S7 Edge ricevono le patch di dicembre, LG G6 quelle di novembre proviene da TuttoAndroid.

Eccezionale effetto sfocato del Samsung Galaxy S10 : modalità Artistic Live Focus : L'ultima sorpresa dei Samsung Galaxy S10 e S10 Plus si chiama 'Artistic Live Focus', una modalità di scatto creativa di cui si è scoperta l'esistenza all'interno dei vari marchi di recente registrati dal colosso di Seul. Il nome suggerisce possa trattarsi di una versione rivisitata dell'attuale 'Live Focus', che potrà sortire risultati decisamente migliori per l'innesto dei nuovi algoritmi del produttore asiatico, oltre che dell'hardware più ...

Italia in primissima linea coi Samsung Galaxy S7 Edge e la patch di dicembre : da oggi i Vodafone : Un Natale molto intenso anche per i possessori di un Samsung Galaxy S7 Edge e del modello flat qui in Italia, considerando il fatto che proprio oggi 20 dicembre è iniziata la distribuzione dell'aggiornamento mensile anche nel nostro Paese. Contrariamente a come siano andate le cose in questo 2018, a godere di una corsia preferenziale sono i modelli brandizzati Vodafone, visto che all'interno della pagina dove sono collocati tutti i firmware ...

Samsung Galaxy S9 e Note 9 - arriva dalla beta One UI la Batteria Adattiva : Dal momento che la Samsung è un marchio che non offre buone prestazioni in fatto di autonomia per quanto riguarda la Batteria, gli ingegneri della nota società sudcoreana hanno messo a punto la Batteria Adattiva anche nella versione beta dell'ultimo aggiornamento appena arrivato dalla versione beta 'One UI'. Questa versione era finora sprovvista di questa funzione. Samsung offre una maggiore autonomia per alcuni dispositivi La nota azienda ...