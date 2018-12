Trombamicizia | quando l’amico di letto diventa un pericolo

caffeinamagazine

(Di venerdì 21 dicembre 2018) Anche tu hai un trombamico? Il trombamico è quelche è più di un amico ma meno di un fidanzato. Con il trombamico si fa sesso, ovviamente, ma non si hanno i problemi che di solito si hanno con un fidanzato a livello di rapporto. Insomma, è un rapporto sciolto e che ha più vantaggi che svantaggi.In genere tra trombamici ci si vede per fare sesso. E si fa sesso senza scrupoli e senza limiti. Il tenore dei messaggi tra trombamici è il seguente: “Hey, che fai?” “Niente, tu?” “Ci vediamo?” e ci si incontra per fare sesso. Generalmente gli incontri tra trombamici si consumano nel week-end, dopo la serata con gli amici. Dopo essersi divertiti con gli amici, ci si scatena tra le lenzuola col trombamico. Il bello di avere un trombamico? Il trombamico ti conosce e sa come soddisfarti. Non vuole troppo da te e non ti annoia con gelosie o cose simili. O almeno non dovrebbe altrimenti che ...