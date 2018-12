Niente pandoro ai bambini morosi della scuola di Corsico a Milano

huffingtonpost

(Di venerdì 21 dicembre 2018) Dopo Lodi scoppia un altro 'caso mense'. Riguarda le scuole di, comunecittà metropolitana di, dove alcuninon hanno ricevuto ilperchè non possono frequentare la mensa in quanto. Lo riporta il quotidiano il Giorno. La fetta diche l'amministrazione comunale ha offerto agli oltre 2.000alunni che frequentano le scuolecittà, in alcuni plessi è stata servita soltanto a chi usufruisce del servizio mensa.Gli altri, quelli che mangiano un panino o portano la 'schiscetta' da casa, sono rimasti a bocca asciutta."E' stato uno spiacevole disguido, il dolce doveva essere per tutti. Tant'è che domani (oggi, ndr) lo gusteranno tutti quanti, come previsto", ha chiarito l'assessore alla Pubblica istruzione, Fabio Raimondo. "Non è per la fetta diin sè ma per il disagio tra i ...