Manovra | crescono le tasse Per chi arriva la stangata

Manovra - Moody's : le tensioni con l'Ue accrescono i rischi per l'Italia : La tensione, affermano ancora gli analisti dell'agenzia, "manterrà probabilmente alti e volatili i costi di finanziamento del l'Italia , ponendo ulteriori rischi al ribasso per l'economia che ha già ...

Manovra - Moody's : tensioni con Ue accrescono rischi per Italia : La tensione, affermano ancora gli analisti dell'agenzia, 'manterrà probabilmente alti e volatili i costi di finanziamento dell' Italia , ponendo ulteriori rischi al ribasso per l'economia che ha già ...

Crescono i congedi tra i papà - ma la Manovra - per ora - li taglia : ... durante il congedo parentale non maturano le ferie «Se non si continua a finanziare il congedo di paternità si torna indietro - commenta Paola Profeta , docente di economia delle finanze all'...