F35 | il governo Conte ne compra sei

(Di venerdì 21 dicembre 2018)Gli F35 sono sempre stati considerati inutili e addirittura anticostituzionali dal MoVimento 5 Stelle. Si sprecano gli attacchi fatti ai precedenti governi da parte dei vari Roberto Fico, Alessandro Di Battista e compagnia. Ma quando si va a governare, le cose cambiano, anzi, si scopre che non si possono cambiare come si vorrebbe e allora ci si adatta.Un po' come la Tap, che il M5S diceva che con loro alnon si sarebbe fatta e invece si fa eccome, anche con gli F35 si deve fare i conti con gli impegni già presi dai precedenti governi e ci si rende conto che le promesse non si possono mantenere. Ecco allora che il ministero della Difesa guidato da Elisabetta Trenta è giunto a un compromesso e invece di acquistare tutti i dieci F35 opzionati dalGentiloni, ne ha acquistati sei, che sono comunque un bel numero, considerato che costano 150 milioni di dollari l'uno. ...