Spezia Calcio e Croce Rossa insieme per aiutare i più poveri

Spezia Calcio - defibrillatori alle scuole e donazioni per le associazioni del territorio : Spezia, INCONTRO CON LE scuole – Si è svolto questa mattina presso la Sala Riunioni ‘Marco Simonetti’ dell’Intels Training Center ‘B. Ferdeghini’, alla presenza dell’AD Lugi Micheli e del Sindaco Pierluigi Peracchini, l’incontro con i rappresentanti delle diverse associazioni destinatarie delle quote relative ai ratei abbonamenti per cui non è stata fatta domanda di rimborso, e che, come voluto dalla Società ...